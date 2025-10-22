ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2大旅宿集團「聯合住宿券」18折起　福容2900元可住全台13據點

▲淡水情人橋,淡江大橋,淡水福容大飯店,淡水夕照,淡水夕陽,淡水旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福容漁人碼頭店。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

福容、福華大飯店也將跟上ITF線上旅展順風車，2大集團皆推出2,900元聯合住宿券，福容有買15送2、福華8間據點則祭出買5張送千元現金抵用券，買10張送住宿券優惠。

▲福容福隆店使用3張券可入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元。（圖／業者提供）

▲福容福隆店享受全台唯一的海洋溫泉，使用3張券可入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元。（圖／業者提供）

福容集團
福容ITF線上旅展明（23日）至11月14日開跑，會員限定的早鳥快閃優惠即日起至今晚10點開賣，凡購買「聯合住宿券15送2」方案，再加贈2張升等券；而最受矚目的「聯合住宿券」一套5張15,950元，買10送1平均每張僅2,900元，福容家會員享買15送2，每張最低只要2,815元。

「聯合住宿券」一張2,900元，入住全新福容徠旅澎湖、桃園、高雄、花蓮、麗寶賽車、徠旅系列等13間據點，都只要使用一張券。秋冬泡湯推薦入住福容福隆需用兩張，出飯店即可踏上黃金沙灘、享受全台唯一的海洋溫泉；福容漁碼擁有黃金美人湯，三天兩夜使用旅展票券3張，每晚4,223元起。而嘉義福容voco需兩張，下殺18折。

除了線上旅展外，11月7日至11月10日於南港展覽館ITF旅展攤位現場，還可參加「福容夾夾樂」，有機會抽中「環島任你遊住宿券」及「聯合住宿券」。

▲新竹福華大飯店,石門水庫福華渡假飯店。（圖／新竹福華大飯店提供）

▲石門水庫福華渡假飯店泳池。（圖／業者提供）

福華集團
福華集團從11月1日至11月28日推出線上旅展，提前販售「福華集團連鎖飯店住宿券」，雙人入住含早餐2,999元，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭及墾丁福華等全台8間飯店皆可使用，買五張送千元現金抵用券，買十張送住宿券。

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華，推出暑假住一送一優惠。（圖／溪頭福華渡假飯店提供）

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華飯店。（圖／業者提供）

只需用一張券的有石門水庫福華渡假飯店，入住標準雙人房含2客早餐加價600元起；南投溪頭福華渡假飯店入住大學樓高級雙人房含2客早餐，平日同樣一張券並加價600元。台中福華大飯店高級雙床房含2客早餐，周五需加價600元。

業者表示，贈券「面額1,000元現金券乙張」需搭配住宿券使用，可開放用於房價差、加人加價，餐飲，住宿券優惠期限至2026年10月31日為期一年。

福華集團線上旅展於台北福華官網及台北福華外賣櫃（僅售餐券）販售；線上電子住宿券及餐券即買即用；11月7日至11月10日也將在南港展覽館4樓攤位M-1605，現場販售紙本住宿券及餐券。
 

關鍵字： ITF台北國際旅展 2025ITF台北國際旅展 旅展 福容集團 福華集團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

推薦閱讀

太魯閣高山地區明起部分開放

太魯閣高山地區明起部分開放

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

五桐號聯名Care Bears一次看

五桐號聯名Care Bears一次看

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

大屯自然公園整修後重新開放

大屯自然公園整修後重新開放

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

福容、福華「聯合住宿券」18折起

福容、福華「聯合住宿券」18折起

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

10盎司肋眼牛排999元開吃

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

手搖飲買1送1優惠

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

太魯閣高山地區明起部分開放

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

五桐號聯名Care Bears一次看

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

大屯自然公園整修後重新開放

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366