2大旅宿集團「聯合住宿券」18折起　福容2900元可住全台13據點

▲福容漁人碼頭店。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

福容、福華大飯店也將跟上ITF線上旅展順風車，2大集團皆推出2,900元聯合住宿券，福容有買15送2、福華8間據點則祭出買5張送千元現金抵用券，買10張送住宿券優惠。

▲福容福隆店享受全台唯一的海洋溫泉，使用3張券可入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元。（圖／業者提供）



福容集團

福容ITF線上旅展明（23日）至11月14日開跑，會員限定的早鳥快閃優惠即日起至今晚10點開賣，凡購買「聯合住宿券15送2」方案，再加贈2張升等券；而最受矚目的「聯合住宿券」一套5張15,950元，買10送1平均每張僅2,900元，福容家會員享買15送2，每張最低只要2,815元。

「聯合住宿券」一張2,900元，入住全新福容徠旅澎湖、桃園、高雄、花蓮、麗寶賽車、徠旅系列等13間據點，都只要使用一張券。秋冬泡湯推薦入住福容福隆需用兩張，出飯店即可踏上黃金沙灘、享受全台唯一的海洋溫泉；福容漁碼擁有黃金美人湯，三天兩夜使用旅展票券3張，每晚4,223元起。而嘉義福容voco需兩張，下殺18折。

除了線上旅展外，11月7日至11月10日於南港展覽館ITF旅展攤位現場，還可參加「福容夾夾樂」，有機會抽中「環島任你遊住宿券」及「聯合住宿券」。

▲石門水庫福華渡假飯店泳池。（圖／業者提供）



福華集團

福華集團從11月1日至11月28日推出線上旅展，提前販售「福華集團連鎖飯店住宿券」，雙人入住含早餐2,999元，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭及墾丁福華等全台8間飯店皆可使用，買五張送千元現金抵用券，買十張送住宿券。

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華飯店。（圖／業者提供）



只需用一張券的有石門水庫福華渡假飯店，入住標準雙人房含2客早餐加價600元起；南投溪頭福華渡假飯店入住大學樓高級雙人房含2客早餐，平日同樣一張券並加價600元。台中福華大飯店高級雙床房含2客早餐，周五需加價600元。

業者表示，贈券「面額1,000元現金券乙張」需搭配住宿券使用，可開放用於房價差、加人加價，餐飲，住宿券優惠期限至2026年10月31日為期一年。

福華集團線上旅展於台北福華官網及台北福華外賣櫃（僅售餐券）販售；線上電子住宿券及餐券即買即用；11月7日至11月10日也將在南港展覽館4樓攤位M-1605，現場販售紙本住宿券及餐券。

