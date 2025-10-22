ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南最高五星飯店下殺21折起　住一晚送貴賓廊早餐、下午茶

▲▼台南遠東香格里拉，台南香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉推出線上旅展。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2025台北國際旅展即將於11月4日登場，台南遠東香格里拉飯店即日起推出「2025線上旅展」，並推出住宿券最低下殺21折起、餐飲優惠最低76折起。

住宿方面，飯店主打5大超值雙人住宿券，包括「豪華閣尊榮客房平日住宿乙晚含豪華閣貴賓廊權益」兩張券組，原價4萬1580元下殺至1萬元，一人僅需2500元即可享受貴賓廊早餐、下午茶與雞尾酒等禮遇。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年首度推出「特選尊榮客房雙人住宿乙晚含早餐」五張券組，周末也適用，優惠價2萬9995元，一人約3000元即可入住。針對平日旅遊市場，飯店推出「特選尊榮客房平日住宿乙晚含早餐」與「尊榮客房平日連續住宿兩晚不含早餐」等方案，平均每人每晚最低1800元。而「雅仕套房平日住宿乙晚含豪華閣貴賓廊權益」住宿券則以6000元優惠價體驗27坪一房一廳空間及貴賓禮遇。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲豪華閣貴賓廊。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，飯店同步推出七款餐飲優惠券，為企業與家庭聚餐市場提前暖身。聚餐首選的「遠東Café」自助餐廳推出午餐、晚餐與早餐多種套券組，消費者可依需求選擇平假日券別，平均每人最低600元起。中餐廳「醉月樓」則主打「一鴨三吃饗樂券」組，平均每券2800元即可品嚐經典片皮鴨三吃。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店也推出專屬住房專案，入住就可免費獲得特展門票。（圖／業者提供）

而台南奇美博物館將推出超級大展《埃及之王：法老》，台南晶英酒店也特別推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」住房專案，即日起獨家開賣，四人成行每人2222元起，不僅可提前確保特展免預約門票到手，還可獲贈五星主廚特製的古埃及造型巧克力。

此次台南晶英結合住宿推出「晶奇盛典 ‧法老降臨」四人住房專案，每晚8888元起，入住賓客可悠閒享用ROBIN’S西式自助式早餐、或嚐鮮全新「府城茶樓」經典港點，接著再憑專案附贈的特展免預約門票（周三休館不適用）前往看展，不同於一般需預約票種，讓行程更添彈性。上述專案平日周一至周四入住另享房型升等，每房再贈點心房主廚廖楷平精心打造、金碧輝煌的古埃及造型巧克力。

關鍵字： 台南旅遊 住宿優惠 飯店旅館 優惠快訊 飯店優惠 星級飯店 台南遠東香格里拉

