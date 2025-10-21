光復節連假限定！花蓮海洋公園一票玩兩天　12歲以下10月壽星免費

▲花蓮遠雄海洋公園推出光復節連假優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

光復節連假即將到來，花蓮遠雄海洋公園推出特別優惠，於10月24日至26日期間，憑今年在花蓮商家的消費憑證或發票，即可現場享699元優惠價入園。此外，於10月25日光復節當天，凡在海洋公園現場臨櫃依身分購買原價門票者，可享隔日免費再玩一天。

除了連假優惠外，花蓮遠雄海洋公園也推出系列活動，即日起至10月31日止，凡於海洋公園網路商城購票即可享830元優惠價；入園當日持2025年花蓮住宿憑證、住宿訂單或花蓮賞鯨船票者，可再享隔日免費入園。此外，凡12歲以下（民國102年後出生）、於10月出生的國慶寶寶，10月底前可享免費暢遊，需大人陪同入園，並於入園時出示相關證件。

▲還有萬聖節活動別錯過。

同時，隨著萬聖節即將到來，園區也推出「萬聖狂歡Halloween小鬼祭」，以奇幻遊行打造沉浸式體驗，除有每日限定一場的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」外，還有萬聖限定搞怪餐點，讓味蕾與視覺一同感受濃濃的萬聖氛圍。

人氣角色「骷髏MAN」也將突襲探險島水族館，帶來每日兩場的限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」，只見他神秘現身水族館，指揮魟魚、鯊魚們上演熱鬧的大鬧場景，為遊客打造全新視覺體驗。

▲煙波花蓮太魯閣推出五感療癒體驗。（圖／業者提供，下同）

而煙波國際觀光集團旗下的「煙波花蓮太魯閣」，從即日起至11月30日為止就推出全台首創的五感療癒體驗「海息石語・調衡心旅」住房專案，入住除了能享受豐盛早午餐，還送療癒體驗，平日每晚4410元起。

▲▼旅人能在海邊體驗做瑜伽、品茶。

此次煙波花蓮太魯閣推出的五感療癒體驗專案，體驗地點就在距離飯店步行僅3分鐘路程的曼波海灘圓潤礫石灘，透過赤足行走溫熱鵝卵石，感受大地能量。還有海浪瑜伽，並由專人引導釋放壓力，最後圍坐茶席啜飲果茶，並有「陪伴石」儀式，讓每位旅客挑選一顆石頭象徵內在重量，於尾聲投向大海，象徵情緒釋放與轉化。

▲▼煙波花蓮太魯閣客房坐擁海景，還有無邊際泳池。

除了指定「海息石語・調衡心旅」住房專案外，選擇其他專案的住客可以每人優惠加購價749元體驗。活動固定於周五至周日舉辦，6人成行、每場限額16席，需於三日前完成預約，全程體驗約2小時。