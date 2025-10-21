ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

光復節連假限定！花蓮海洋公園一票玩兩天　12歲以下10月壽星免費

▲▼花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄海洋公園推出光復節連假優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

光復節連假即將到來，花蓮遠雄海洋公園推出特別優惠，於10月24日至26日期間，憑今年在花蓮商家的消費憑證或發票，即可現場享699元優惠價入園。此外，於10月25日光復節當天，凡在海洋公園現場臨櫃依身分購買原價門票者，可享隔日免費再玩一天。

除了連假優惠外，花蓮遠雄海洋公園也推出系列活動，即日起至10月31日止，凡於海洋公園網路商城購票即可享830元優惠價；入園當日持2025年花蓮住宿憑證、住宿訂單或花蓮賞鯨船票者，可再享隔日免費入園。此外，凡12歲以下（民國102年後出生）、於10月出生的國慶寶寶，10月底前可享免費暢遊，需大人陪同入園，並於入園時出示相關證件。

▲▼花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

▲還有萬聖節活動別錯過。

同時，隨著萬聖節即將到來，園區也推出「萬聖狂歡Halloween小鬼祭」，以奇幻遊行打造沉浸式體驗，除有每日限定一場的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」外，還有萬聖限定搞怪餐點，讓味蕾與視覺一同感受濃濃的萬聖氛圍。

人氣角色「骷髏MAN」也將突襲探險島水族館，帶來每日兩場的限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」，只見他神秘現身水族館，指揮魟魚、鯊魚們上演熱鬧的大鬧場景，為遊客打造全新視覺體驗。

▲▼煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供）

▲煙波花蓮太魯閣推出五感療癒體驗。（圖／業者提供，下同）

而煙波國際觀光集團旗下的「煙波花蓮太魯閣」，從即日起至11月30日為止就推出全台首創的五感療癒體驗「海息石語・調衡心旅」住房專案，入住除了能享受豐盛早午餐，還送療癒體驗，平日每晚4410元起。

▲▼煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供）

▲▼旅人能在海邊體驗做瑜伽、品茶。

▲▼煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供）

此次煙波花蓮太魯閣推出的五感療癒體驗專案，體驗地點就在距離飯店步行僅3分鐘路程的曼波海灘圓潤礫石灘，透過赤足行走溫熱鵝卵石，感受大地能量。還有海浪瑜伽，並由專人引導釋放壓力，最後圍坐茶席啜飲果茶，並有「陪伴石」儀式，讓每位旅客挑選一顆石頭象徵內在重量，於尾聲投向大海，象徵情緒釋放與轉化。

▲▼煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供）

▲▼煙波花蓮太魯閣客房坐擁海景，還有無邊際泳池。

▲▼煙波花蓮太魯閣。（圖／業者提供）

除了指定「海息石語・調衡心旅」住房專案外，選擇其他專案的住客可以每人優惠加購價749元體驗。活動固定於周五至周日舉辦，6人成行、每場限額16席，需於三日前完成預約，全程體驗約2小時。

關鍵字： 優惠快訊 光復節連假 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

推薦閱讀

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

曼谷安納塔拉12月重新開幕

曼谷安納塔拉12月重新開幕

必勝客5限定優惠開跑

必勝客5限定優惠開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲買1送1優惠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

「薰衣草森林Select北門驛」今開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366