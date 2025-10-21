新葡苑港點吃到飽11/3回歸「天母店限定」　首3天4人行1人免費

▲新葡苑午茶港點吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新葡苑平日港點吃到飽活動再度回歸，日前宣布11月3日起至11月28日登場，但僅限大葉高島屋店，前3天還推出4人同行1人免費的優惠。

新葡苑今年3月首度在遠百信義A13店推出期間限定的「蒸籠推車下午茶」，25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

原本相關活動已在9月30日結束，不過新葡苑日前宣布「蒸籠推車下午茶」再度回歸，11月3日起至11月28日登場，但僅限大葉高島屋店，一樣是平日下午限時90分鐘，費用777元，目前已開放訂位，活動前3天還推出4人同行1人免費的優惠。

▲添好運港點吃到飽延到10月底。（圖／添好運提供）

添好運今年2月推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，目前台中J Mall店、高雄富民店仍提供服務到10月底。時段部分，台中J Mall店為平日14:00至15:40、16:00至17:40兩個時段，每時段限量40位，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、12:00至13:40、13:00至14:40、14:00至15:40、15:00至16:40。