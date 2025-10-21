ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
天成3200元聯合住宿券「1張可選6館」　福容IKEA房住2晚7千起

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」，每張3200元。（圖／業者提供）

▲桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店精緻客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

ITF台北國際旅展11月7日起在南港展覽館開展，天成飯店集團旗下6館祭出聯合住宿券優惠，平日住宿一晚含早餐每張3,200元，桃園朋趣豪華露營平日雙人一泊四食7,299元。而福容徠旅中壢與高雄兩館推出「IKEA雙城趣」住房專案，兩晚只要7,000元起。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」，每張3200元。（圖／業者提供）

▲天成文旅-蜂巢平日住宿一晚含早餐3,200元。（圖／業者提供）

天成飯店集團
台北天成大飯店、台北花園大酒店，以及天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，推出6館擇一聯合住宿券，最低2.7折起，平日住宿一晚含早餐每張3,200元，如使用兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含早餐。位於桃園天成逸旅-朋趣豪華露營，雲端號平日雙人一泊四食7,299元。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」，每張3200元。（圖／業者提供）

▲桃園朋趣豪華露營雲端號平日雙人一泊四食7,299元。（圖／業者提供）

天成飯店集團平日聯合住宿券每張3,200元，憑一張券可於台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店擇一於平日雙人入住，並贈1-2客早餐。兩張券則可入住五星級台北花園大酒店雅緻家庭四人房含2-4客早餐。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」，每張3200元。（圖／業者提供）

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」每張3,200元。（圖／業者提供）

此外，亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，再享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，若入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可平日住宿溫馨家庭四人房，享2-4客翌日早餐。

▲福容徠旅則看好中壢與高雄觀光熱度，推出「IKEA雙城趣」住房專案。（圖／業者提供）

▲「福容徠旅中壢」IKEA「海旅」客房，將海龜、藍鯨、虎鯨等固定在天花板，床上擺著企鵝和鯊魚。（圖／業者提供）

福容徠旅
福容徠旅則看好中壢與高雄觀光熱度，推出「IKEA雙城趣」住房專案，於福容徠旅中壢及高雄兩館各住一晚僅7,000元起，旅客能入住中壢店「海旅客房」或高雄店「美術洋房」，周六及國定連假入住每晚加價1,000元。

▲「2022桃園花彩節」首週六日湧進160,137人賞花。（圖／桃園市農業局提供）

▲桃園花彩節每年湧入逾10萬人賞花。（資料照／桃園市農業局提供）

說到桃園觀光盛事，「2025桃園花彩節」11月1日起在大溪月眉休閒農業區登場，彩色花田、花田音樂會，預計吸引大批遊客前往拍照；而高雄更是演唱會經濟熱門城市，BLACKPINK、TWICE等韓國女團接棒登台一路到年底。

▲福容徠旅則看好中壢與高雄觀光熱度，推出「IKEA雙城趣」住房專案。（圖／業者提供）

▲福容徠旅高雄「美術洋房」。（圖／業者提供）

「福容徠旅」為「福容大飯店」2023年創建的輕旅品牌，主打便捷、環保、人文、創新、活力，融合在地風情、深度旅遊、共創價值，目前林口、水里、高雄、墾丁、中壢、澎湖等地，籌備中的新據點尚有台北圓山，就位在圓山捷運站旁，預計2026年開幕。

