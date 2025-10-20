ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
嘉義新亮點！薰衣草森林Select插旗北門驛　吃得到砂鍋魚頭霜淇淋

▲薰衣草森林Select北門驛店今正式開幕。（圖／業者提供）

▲薰衣草森林Select北門驛店今（20日）正式開幕。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

嘉義新景點「薰衣草森林Select北門驛店」今（20日）正式開幕，經過2年半的修復，保留阿里山紅檜的原貌結構，並融合嘉義代表色「嘉義藍」與森林意象的「森林綠」，為日式百年木造建築帶來新詮釋。雄獅集團旗下的觀光列車「栩悅號」與「福森號」也納入北門驛停靠路線。

▲薰衣草森林Select北門驛店今正式開幕。（圖／業者提供）

▲北門驛始建於明治43年（1910年），曾是阿里山森林鐵路與木材運輸的重要樞紐。（圖／業者提供）

北門驛始建於明治43年（1910年），曾是阿里山森林鐵路與木材運輸的重要樞紐。由於長期使用，建築出現木材蟲蛀和油漆剝落等問題。2023年3月，林鐵與文資處投入2,600萬元進行修復，於交由雄獅集團營運，並邀請薰衣草森林集團進駐，開立全新的「薰衣草森林Select北門驛店」。

▲薰衣草森林Select北門驛店今正式開幕。（圖／業者提供）

▲薰衣草森林Select北門驛店販售林鐵聯名文創品及品牌自有香氛系列。（圖／業者提供）
「薰衣草森林Select北門驛店」結合鐵道文化與森林療癒，以「列車時光，咖啡共饗」為主題，打造出一個充滿歷史氛圍與在地特色的空間。店內保留阿里山紅檜木結構，並搭配古樸的木格窗與瓦頂，讓旅客在檜木香氣瀰漫的氛圍中，穿梭回百年前的鐵道時光。

▲薰衣草森林Select北門驛店今正式開幕。（圖／業者提供）

▲北門驛店推出一系列特色飲品美食，包括砂鍋魚頭霜淇淋、薰衣草霜淇淋等。（圖／業者提供）
北門驛店推出一系列特色飲品美食，包括砂鍋魚頭霜淇淋、薰衣草霜淇淋、阿里山冷泡茶及香草奶茶等。此外，店內還販售「mojocoffee」的精品咖啡、來自「茶田35」的阿里山好茶、林鐵聯名文創品以及品牌自有香氛系列，透過香氣、咖啡與故事，重新連結人與土地之間的情感。

▲阿里山42號隧道,雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰,福森號列車長黃忠理,福森號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅集團已將「福森號」觀光列車納入北門驛停靠路線。（圖／記者彭懷玉攝）
此外，雄獅集團已將「栩悅號」與「福森號」人氣觀光列車正式納入北門驛停靠路線，串聯嘉義、竹崎、奮起湖與阿里山，讓旅人得以從平地到山林，一路盡覽鐵道與自然並陳的風光。

▲「勤美0km山物所」新展覽。（圖／業者提供）

▲▼勤美0km的「Woodⁿ木的N次方」特展也與三位台灣職人品牌合作。（圖／業者提供）

▲「勤美0km山物所」新展覽。（圖／業者提供）

另外，2024年3月開幕的「勤美0km山物所」，改建自日治時期的總督府山林課宿舍群落，保留百年人文底蘊，並與台灣自然山林進行多元連結，成為當地重要的文化聚落，日前獲得「2025台北老屋新生大獎-評審團大獎」。

▲「勤美0km山物所」新展覽。（圖／業者提供）

▲「金子眼鏡店」台灣首間直營門市正式進駐C棟。（圖／業者提供）
「金子眼鏡店」台灣首間直營門市正式進駐C棟。同時，F棟保育小站也推出由林保署策劃的百年展覽「0km：重返山林課」，展出珍貴的日治時期手繪地圖，帶領民眾走進台灣山林的歷史。而勤美0km的「Woodⁿ木的N次方」特展也與三位台灣職人品牌合作，展出來自BLACK Design、黑色雋永與元泰竹藝社的竹木故事，呈現台灣手作工藝的美學。

▲「勤美0km山物所」新展覽。（圖／業者提供）

▲藝術家吳建興展出「潮州街龍」裝置，以年度主題《白日夢遊》，呈現城市日常的夢幻故事。（圖／業者提供）
為了迎接年末，「0km Select Shop」選品店升級開展，推出以山林為主題的「山派季」。與此同時，與創客吧有限公司合作的「城南潮州街區藝術節」也在展區中登場，邀請藝術家吳建興創作出「潮州街龍」裝置，以年度主題《白日夢遊》，呈現城市日常的夢幻故事。

關鍵字： 嘉義旅遊 台灣特色 阿里山旅遊 北門驛 薰衣草森林 雄獅旅遊 鐵道旅遊 薰衣草森林Select北門驛店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

