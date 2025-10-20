ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
明德水庫水陸空遊憩區11月試營運　飛索、空中腳踏車明年開放

▲「明德水庫」空中飛索及空中自行車。（圖／業者提供）

▲苗栗縣「明德水庫」空中飛索和空中自行車為全台首創新玩法，預計12月、明年1月投入營運。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗縣明德水庫有全新水陸空體驗，首波環湖船將於11月1日起試營運，而空中飛索及空中自行車仍在測試與校調中，預計12月、明年1月投入營運，各設施均採線上訂票。

▲苗栗「明德水陸空遊憩區」將從11月1日起試營運。（圖／業者提供）

▲明德水庫碼頭區發出的環湖船11月1日起試營運。（圖／業者提供）

明德水庫目前除了海棠島的湖面立槳和水上腳踏車之外，由明德水庫碼頭區發出的環湖船預計於11月1日起試營運，現已開放官網訂票，分別有海棠茶席體驗和環湖遊覽2路線，一天4班次，一班船可容納42位旅客，共兩艘船執航，航程中將停靠海棠島，遊客可觀賞客家舞蹈劇場演出，並於擂茶大帳內免費品嘗傳統客家擂茶，全程約90至120分鐘。

▲「明德水庫」空中飛索及空中自行車。（圖／業者提供）

▲航程停靠海棠島，遊客可觀賞客家舞蹈劇場演出。（圖／業者提供）

至於空中飛索、空中自行車，引進設施的ROT案業者陳慶祥對《ETtoday新聞雲》表示，該滑索有330公尺長，旅客可以溜滑索到鴛鴦島，再搭小木船回程，也可以騎空中腳踏車回到明德水庫碼頭，來回體驗不一樣的玩法，目前遊程尚在規劃中。

陳慶祥指出，空中設施的安全檢驗，未來將委託台灣山訓協A級教練組成檢測團隊，會進行MTCA（山訓檢測），檢測方式將參考國際ANSI/ACCT 03-2019內容辦理。

▲苗栗「明德水陸空遊憩區」將從11月1日起試營運。（圖／業者提供）

▲▼空中飛索及空中自行車滑索長330公尺，旅客溜滑索到鴛鴦島再搭小木船或騎空中腳踏車明德水庫碼頭。（圖／業者提供）

▲苗栗「明德水陸空遊憩區」將從11月1日起試營運。（圖／業者提供）

陳慶祥說，明德水庫水陸空體驗預計在11月1日起試營運，到明年5月底之前，都適用試營運價格，若運營順暢的話，開幕時間將提早。價格部分，遊船試營運期間成人每人350元、12歲以下兒童及65歲以上和身心障礙者為優待票200元，1歲以下嬰孩免票，而空中腳踏車和空中飛索是每人400元，一梯次體驗時間約60至80分鐘。

▲苗栗縣明德水庫首創水陸空體驗，消息一出，本周末已湧入數10台遊覽車和300-400散客。（圖／業者提供）

▲▼明德水庫水陸空遊憩區本周末已有數10台遊覽車和300-400散客，有興趣民眾需提前在官網訂票，目前各項遊憩設施現場並未販售票券。（圖／業者提供）

▲苗栗縣明德水庫首創水陸空體驗，消息一出，本周末已湧入數10台遊覽車和300-400散客。（圖／業者提供）

陳慶祥表示，從購置最新穎的綠能遊湖船、架設高空滑索、研發空中腳踏車等，歷時近2年，期間第一要務就是「安全」，因此從水域、陸域到空域，各項設施皆歷經專家、學者多次模擬與測試，期望讓遊客在大自然中感受來自聽覺、視覺、嗅覺、觸覺以及味覺的5D動感體驗。陳慶祥說，本周末已有數10台遊覽車和300-400位散客，有興趣民眾需提前在官網訂票，目前各項遊憩設施現場並未販售票券。

關鍵字： 苗栗旅遊 明德水庫 明德水陸空遊憩區 遊湖船 空中腳踏車 高空飛索

