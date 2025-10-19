高雄3處新景點先收！免費水上樂園試營 和小王子雕像浪漫看海

▲高雄星光水岸公園重新整建升級後，將於10月24日試營運。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄越來越好玩，近期不僅許多演唱會在港都舉行，更有新景點陸續開幕！本篇整理3個新景點，包括免費水上樂園，還有小王子雕像可以一起並肩看海，以及全新自然公園，提供民眾放鬆休閒的療癒處所。

星光水岸公園

高雄最大的免費水上樂園「星光水岸公園」即將於10月24日試營運！高雄市政府海洋局表示，全新升級的水岸公園有滑水道、盪鞦韆，入夜後更有璀璨燈飾，在24日至26日期間也將舉辦「高雄海洋派對」，打造規模最大的海洋遊憩盛典。

「星光水岸公園」前身為深受市民喜愛的前鎮新光公園戲水區，經高雄市府重新規劃升級後，戲水區面積擴大至約2.94公頃，新增滑水道、港景鞦韆等超夯設施，成為港都最大的免費玩水場域。

▲▼高雄星光水岸公園升級後，增加滑水道、盪鞦韆等設施。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

園內也貼心設有遮陽棚、更衣室與廁所，讓大小朋友都能安心玩水、悠閒賞景；夜晚則有舞台表演與璀璨燈飾，營造最浪漫的港灣夜晚嘉年華。

▲今年高雄海洋派對可以體驗搭遊艇。（圖／高雄市政府海洋局提供）

與試營運同日登場的還有「2025高雄海洋派對」，今年海洋派對全面升級，活動範圍橫跨星光水岸公園、高雄港21號碼頭停車場、第三船渠遊艇碼頭，以及愛河灣周邊水陸場域。

活動包括遊艇展示、海洋學堂、遊艇搭乘等不同主題的遊艇與海洋休閒生活體驗，在高雄港21號碼頭停車場的「氣墊遊具區」，設有廣受小朋友歡迎的親水氣墊遊具，帶來挑戰與趣味兼具的水上體驗，為免現場排隊久候，市府亦提供「高雄數位市民」官網可線上預約報名。

▲高雄果嶺自然公園將高爾夫球場變成親近大自然的好去處。（圖／高雄市政府提供，下同）

高雄果嶺自然公園

備受期待的「高雄果嶺自然公園」已經啟用，將原本的澄清湖高爾夫球場重新整理，成為全台首座由高爾夫球場再生的超級生態自然公園。園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，成為港都親近大自然的地標級景觀。

▲▼高雄果嶺自然公園內有觀景台，還有起伏山丘。

高雄果嶺自然公園位於鳥松地區，依循原本18洞球道重新規劃，打造多樣化的生態與休憩環境，1號果嶺荷花池花葉交織，水鳥悠遊其間；15號果嶺稜線高地，常見大冠鷲盤旋；18號果嶺舊發球台改建為觀景平台，可遠眺北大武山與柴山；10號果嶺景觀湖畔則以落羽松與湖水倒影交織，成為最具人氣的拍照亮點。

▲園區將倒木再製為原木座椅，散布於園區各處。

園內同時保存2658株樹木，包括七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等，並逐一建立健康檔案；園內也有90多種鳥類，包括大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級珍貴稀有保育類在這裡棲息。設施設計也強調自然友善與循環利用，例如將倒木再製為原木座椅，散布於園區各處，營造出輕鬆自在的休憩氛圍。

▲高雄果嶺自然公園未來將串聯周邊自然景點。

未來高雄果嶺自然公園將與澄清湖再結合圓山綠地、鳥松濕地、雙湖公園，營造永續都市生態跳島，遊客可漫遊探索特色足跡，獨步踩點打卡地圖。

▲高雄現在也有「小王子與狐狸」拍照點。（圖／翻攝自文化高雄-高雄市政府文化局臉書專頁）

小王子與狐狸雕像

韓國釜山甘川洞文化村超夯的「小王子與狐狸」拍照點，現在高雄也有！即日起至明年3月31日在高雄打狗英國領事館文化園區舉辦《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴》特展，就有3大拍照打卡點，民眾還能在此遠眺西子灣海景。

▲旅客可以和小王子與狐狸一起遠眺西子灣海景。（圖／翻攝自小王子-打狗英國領事館 -古典玫瑰園文化園區臉書專頁）

特展中的作品《看海，是一種陪伴》，讓小王子與狐狸坐在長椅上，眼前是西子灣蔚藍海景，旅客可坐在中間，倚靠小王子肩膀一起看海，度過療癒時光，開展後立刻成為熱門拍照點。

此外，展區內還有小王子緊抱狐狸的《馴養之約》，以及藏身園區步道一隅的「等待的狐狸」等互動造景，讓粉絲彷彿走進經典童話世界。