搶萬聖商機！君品酒店化身「暗黑古堡」 雲品辦「百鬼夜行」

▲君品酒店以義大利 La Befana 女巫傳說為靈感，推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」。（圖／雲朗觀光提供）

記者黃士原／台北報導

搶搭萬聖節慶商機，雲朗觀光集團旗下飯店今年以多元主題妝點奇幻氛圍，台北君品酒店主軸是義大利女巫傳說，而雲品溫泉酒店則是日本妖怪文化，讓旅人不只住宿，更能體驗文化交流與生活樂趣。

今年萬聖節，君品酒店化身「暗黑魔法古堡」，以義大利女巫傳說為主題，館內餐廳「茶苑」推出萬聖節限定蛋糕「女巫魅影」，售價1480元（6吋），即日起開放預訂。蛋糕採用西西里100%天然開心果醬製成，層疊鹽味開心果奶油霜與手工烘烤開心果碎，外層以竹炭翻糖包裹，宛如女巫黑色斗篷，頂層點綴著南瓜、鬼屋、女巫與蝙蝠造型巧克力，完美詮釋萬聖節的神秘浪漫。

▲君品酒店「女巫市集饗宴」以半自助形式登場。（圖／雲朗觀光提供）

▲君品酒店的「女巫市集饗宴」將能夠品嘗到十多款萬聖節主題甜點（圖／雲朗觀光提供）

Ciao西西里牛排餐酒館則自10月27日至11月2日推出晚間限定「女巫市集饗宴」，以義大利市集概念打造半自助式（Semi Buffet）餐飲體驗，主餐有「碳烤12oz豬肋排佐珍珠洋芋」、「碳烤羊排佐珍珠洋芋」及「碳烤6oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」3種選項，餐價自1480元+10%起，即可享用從香料南瓜湯、義式炸飯糰、炸海鮮到10多款萬聖節造型甜點的豐富饗食。民眾也可僅單點沙拉吧吃到飽（980元+10%）。

▲雲品溫泉酒店於萬聖節期間盛大舉辦「百鬼夜行祭」，夜幕降臨時邀請旅人化身探險者。（圖／雲朗觀光提供）

雲品溫泉酒店則於10月31日至11月2日帶領旅人來到日本平安時代，以「百鬼夜行祭」為主題，將妖怪傳說融入飯店空間。首先登場的是「百鬼夜行」，當夜幕低垂時，百鬼組成一支熱鬧的遊行隊伍，沿途發送糖果及散播歡樂。

活動期間還有適合親子的妖怪物語「百鬼故事館」、以糖餅作畫的「鬼畫糖精靈」，以及燈影搖曳交織出的妖魅秘境「百鬼神社」。館內丹彤自助餐也於10月28日至31日推出妖怪系列甜品，為旅程增添應景滋味。

翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義及品文旅礁溪，10月24日、25日也同步推出親子主題活動。翰品酒店高雄舉辦「萬聖親子手作課程」與「美食派對」，邀旅客動手創作萬聖夜燈與派對面具，並在夜晚享用節慶限定美食，港都茶樓於萬聖節當天推出「邀你一童來搞怪」活動。

兆品酒店嘉義「動動手搞鬼」手作活動，住客可發揮創意，製作出獨特的萬聖主題鑰匙圈；品文旅礁溪「萬聖變裝派對」邀請旅客盛裝出席，派對中不僅提供豐盛的美食，更貼心準備服裝與配件供免費使用。

▲敲破詛咒黑班尼蛋。（圖／貳樓提供）

另外，美式早午餐「貳樓」繼去年與台灣人氣鬼怪Podcaster《偷聽史多利》合作推出萬聖節Live Podcast後，今年聯名驚悚氛圍再升級，這一次，黑暗不再只是耳邊故事，而是蔓延到每張餐桌上，化作一道道上桌的料理，而且只要點用聯名餐點，即可獲得一份限量「恐怖鬼故事迷你盲盒」，每道餐點都能開啟一則恐怖故事。

▲黑森林蘑菇辣黑麵。（圖／貳樓提供）

聯名餐點「敲破詛咒黑班尼蛋」以黑起司醬與酪梨醬完美包裹鮭魚與水波蛋，搭配口感紮實的歐包和洋釀TACO醬，再灑上神祕辣椒粉；「幽靈毒酒櫻桃飲」有著深紅如血的調飲，龍舌蘭搭配櫻桃、接骨木、檸檬與香吉士，最後串上的帶有辣意酒漬櫻桃；「黑森林蘑菇辣黑麵」（每日17:00後供應）則是濃郁白醬與墨魚麵交織，培根與新鮮蘑菇釋放陰森的香氣，百里香點綴其中，微辣刺激味蕾。