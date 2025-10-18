ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

肉次方高雄夢時代店10/29試營運　兩人同行憑LINE票券享85折

▲王品「肉次方」。（圖／王品提供）

▲肉次方高雄夢時代店10/29試營運。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」高雄第2家店即將開幕，品牌預計10月29日開始試營運，同時還推出多項優惠，包括兩人同行憑LINE票券指定套餐、拍到肉次方廣播車都能享有85折優惠，11月14日開幕日還有虎口搶肉轉輪活動。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

目前肉次方全台有9家店，夢時代店是第10家店，也是高雄第2家分店，預計10月29日至11月12日試營運，11月14日正式開幕。迎接新分店，肉次方高雄夢時代店也推出多項優惠，首先是試營運期間，加入LINE好友可領進擊の肉套餐（含以上）85折票券；結帳出示與肉次方在高雄的宣傳車合照照片，也享有85折優惠；開幕日則有虎口搶肉轉輪活動。

▲火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」。（圖／馬辣提供）

另外，火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，每位1680元起，能品嚐14至16道結合和牛與新鮮海味的無菜單料理，餐廳落腳台北永康商圈，即日起開放訂位。

▲日本琴酒焰燒野生大龍蝦。（圖／馬辣提供）

初海和牛鐵板燒選用北海道生食級干貝、野生大龍蝦、南非鮑魚、北海道鱈場蟹、日本A5和牛等高檔食材，其中龍蝦三吃包含龍蝦可頌佐明太子醬、日本琴酒焰燒野生大龍蝦、龍蝦蝦膏味噌湯等，還有日本A5和牛壽喜燒與麥卡倫焰燒和牛牛排，總計可以享用14至16道（依價格而定，共有1680元、1980元、2480元）。

關鍵字： 美食雲 肉次方 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

推薦閱讀

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

台北-六福村「免費接駁車」啟動

台北-六福村「免費接駁車」啟動

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366