肉次方高雄夢時代店10/29試營運　兩人同行憑LINE票券享85折

▲肉次方高雄夢時代店10/29試營運。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」高雄第2家店即將開幕，品牌預計10月29日開始試營運，同時還推出多項優惠，包括兩人同行憑LINE票券指定套餐、拍到肉次方廣播車都能享有85折優惠，11月14日開幕日還有虎口搶肉轉輪活動。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧也是吃到飽。（圖／王品提供）

目前肉次方全台有9家店，夢時代店是第10家店，也是高雄第2家分店，預計10月29日至11月12日試營運，11月14日正式開幕。迎接新分店，肉次方高雄夢時代店也推出多項優惠，首先是試營運期間，加入LINE好友可領進擊の肉套餐（含以上）85折票券；結帳出示與肉次方在高雄的宣傳車合照照片，也享有85折優惠；開幕日則有虎口搶肉轉輪活動。

▲火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」。（圖／馬辣提供）

另外，火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，每位1680元起，能品嚐14至16道結合和牛與新鮮海味的無菜單料理，餐廳落腳台北永康商圈，即日起開放訂位。

▲日本琴酒焰燒野生大龍蝦。（圖／馬辣提供）

初海和牛鐵板燒選用北海道生食級干貝、野生大龍蝦、南非鮑魚、北海道鱈場蟹、日本A5和牛等高檔食材，其中龍蝦三吃包含龍蝦可頌佐明太子醬、日本琴酒焰燒野生大龍蝦、龍蝦蝦膏味噌湯等，還有日本A5和牛壽喜燒與麥卡倫焰燒和牛牛排，總計可以享用14至16道（依價格而定，共有1680元、1980元、2480元）。