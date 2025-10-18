六福「免費接駁車」啟動　台北直抵墓碑鎮現場、關西六福莊

▲入住六福莊時，將由專屬的引路人，帶大家親揭六福村的各種都市傳說。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

為讓旅客方便抵達六福村，六福集團即日起推出「每日往返免費接駁服務」，平日平均每三小時就有一班，假日更加開班次，串聯台北六福萬怡酒店（南港車站）、關西六福莊生態渡假旅館與六福村主題樂園三地，旅客免去塞車、找車位之苦。

▲六福集團即日起推出台北六福萬怡酒店（南港車站）、關西六福莊與六福村「每日往返免費接駁服務」。（圖／業者提供）



六福集團宣布啟動免費接駁服務，旅客從台北南港搭上專車，即可直達年度萬聖盛典《墓碑鎮》。今年活動全面升級，打造全新互動式舞台〈亡靈終點站〉，並推出全新企劃《芮妮的舞會邀請》，壓軸夜間大秀《禁忌獻祭》以廢棄校車為背景，結合環場燈光與音效，營造彷彿深陷百年詛咒鬼鎮的沉浸式氛圍，話題熱度持續延燒。

▲全新造景亡靈終點站。（圖／業者提供）



想挑戰更高等級恐懼的旅客，不能錯過全台唯一解謎式鬼屋「怨靈礦屋」（每人需另加價259元購票）。陰森礦坑冷風陣陣、腳步聲如影隨形，只有與好友組隊闖關解謎，才能破解詛咒、成功逃脫。



若想延長驚悚之夜，鄰近的關西六福莊推出萬聖限定夜間導覽「黑夜奇遇・窺探樂園」。專屬導覽員將帶領旅客穿梭於樂園建築與設施之間，揭開夜幕下隱藏的奇幻故事與動物祕境。旅客有機會近距離觀察美洲水牛、白虎與多種夜行性動物，同時聆聽歷史建築背後的神祕傳說，體驗截然不同於白天的樂園風貌。

▲煙波新竹湖濱館「不給糖就搞笑！」萬聖節大遊行。（圖／業者提供）



另外，煙波新竹湖濱館也迎接萬聖節熱潮，即日起至11月2日推出「萬聖搞笑大遊行！喚醒糖果使者」主題活動，鎖定3至8歲親子族群，邀小朋友手繪南瓜識別證、闖關贏得南瓜燈。活動採房客限定加購制，每人僅需99元，每日限額30人。

▲現場佈置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍。（圖／業者提供）



館內同時規劃免費參加的「親子解謎遊戲—星球大使迎賓夜」，每日於19:30至20:00在戶外園區登場，每梯次限10組家庭、每日僅開放20組。現場以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱及幽靈打造萬聖氛圍，但派對遭搗蛋鬼傑克破壞，參與者需化身星球大使，協助尋回散落園區的禮物。

▲新竹湖濱館豪華家庭房。（圖／業者提供）



館方同步祭出「一起FUN假趣」親子住房含早餐專案，雙人入住可免費加一名140公分以下或10歲以下孩童，每晚4,199元起，是秋季親子小旅行的高CP值選擇之一。