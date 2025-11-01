堅守國門18年！桃園機場服務楷模「檢疫官」呼籲：保護自己就是守護家人 

▲站在國境最前線的檢疫官鍾妤伶，肩負防疫重任逾18年。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

每一趟跨越國境的旅程，從下機的那一刻起，就有一套嚴謹的守護機制悄悄展開。許多人以為迎接旅客的第一個窗口是服務台，然而真正先現身的，卻是一群守著國門的檢疫人員。疾病管制署北區管制中心的檢疫官鍾妤伶，自2006年起，就駐守於桃園機場，每一次疫情風暴來襲，她始終堅定站在最前線，以冷靜與專業守護國境大門。

從「日常體溫監測」到「疫情的高壓挑戰」

檢疫官這份工作從來沒有鬆懈的空間！



身為檢疫官，鍾妤伶每日的核心工作之一就是「發燒篩檢」。她解釋這是在2003年3月SARS疫情之後所建立的新措施，機場設置的發燒篩檢站，可透過紅外線監測體表溫度，若有異常，就需要為入境旅客進一步做檢疫評估。

然而，「觀察旅客」從來不是單純的例行公事。某日，陸續有2名自馬來西亞返台的同團旅客出現發燒症狀，鍾妤伶隨即執行血液採檢流程，透過登革熱快篩檢測陽性，發現疑似登革熱個案。她第一時間完成線上通報，防疫同仁接續通知地方衛生單位啟動社區防疫作為，成功將疫情阻擋在國門之外。這一刻，鍾妤伶與同仁們不只「守在機場，更是守住了臺灣的公共衛生防護網」。



鍾妤伶回憶最深刻的是在2020年COVID-19疫情爆發後，守在機場的壓力前所未有，不過她語氣堅定地表示，所有檢疫同仁從未因高壓或風險而退卻，「大家都一起撐過來了！」她也道出檢疫人員所背負的巨大壓力。在第一例機場員工確診後，「就把行李箱準備好放在車上，做好隨時會被匡列隔離的心理準備，但也擔心被隔離後，會導致其他同仁的工作量更加繁重。」



然而她也幽默道，「以前都是我把旅客送進去集中檢疫所，後來因為被匡列為接觸者，把自己也送進去了，角色的轉換讓我印象非常深刻。」而這份保護國人健康的動力，也促使她更加戮力執行阻絕疫情蔓延的每個關鍵時刻。

▲透過紅外線監測體表發現溫度異常，檢疫官便以耳溫槍量測體溫並同步了解旅客健康史及旅遊史等資訊，以進行相關檢疫評估。

破解檢疫迷思，掌握安心通關錦囊妙計！



身為檢疫官，鍾妤伶特別提出以下3點說明，希望旅客能理解檢疫流程、減少誤會與不便，共同守護公共衛生安全：



1. 理解檢疫並非抽查 檢疫人員並非隨機攔查，而是依照紅外線儀器偵測結果來判斷。若顯示體表溫度偏高，檢疫官會同時觀察衣著、臉頰或頸部泛紅等細節及詢問旅遊史等資訊，再做專業評估。



2. 「人員檢疫」與「動植物檢疫」分屬不同單位與職責 鍾妤伶負責的「人員檢疫」(衛生福利部疾病管制署)主要針對與傳染病相關的旅客健康狀況檢疫評估，「動植物檢疫」(農業部動植物防疫檢疫署)則負責旅客攜帶之動植物及其產品等檢查事宜，旅客若有檢疫相關問題，可依檢疫屬性向相應的檢疫櫃檯洽詢。



3. 安心通關錦囊妙計

出國前可先上疾病管制署網站查詢「國際疫情」與「旅遊醫學」等資訊，了解目的地之風險、建議接種疫苗與相關準備。入境後若出現傳染病相關症狀或遭動物抓咬傷等，應誠實告知檢疫人員並配合必要的檢疫措施(資料蒐集、採檢、入境配合就醫等)。

▲鍾妤伶透露，檢疫官也需負責如靈柩出入境資料審核等任務。她強調，「從旅客的角度來看，我們可能只是站在發燒篩檢站，但其實我們分分秒秒都在監測判讀、評估有無傳染風險並執行採檢等檢疫措施。」



看似一般的紅外線體溫篩檢，實則牽動整體公衛安全

從溝通到提醒，檢疫人員盼旅客能多一分理解

人人都成為公衛守護網的一員！



雖然近年國境解封，但傳染病防治工作仍需時時緊盯國際疫情動向。

身為全年無休、任務繁重的第一線檢疫人員，鍾妤伶常對旅客說的一句話是—「保護自己，就是守護家人。」當你配合人員檢疫措施，也是免於家人可能遭受傳染病感染的風險之虞。

盼社會大眾能理解，「我們並非找麻煩，而是要守住台灣不讓傳染病入侵！」，正因有這群隱形守門人的堅守，讓檢疫在每一次疫情挑戰中發揮應有的作用，讓每位旅客倍感安心。