英格莉莉插旗板橋大遠百　開幕享指定鬆餅免費吃

▲Engolili英格莉莉插旗板橋大遠百 。（圖／Engolili英格莉莉提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

主打英式下午茶、輕食系列的「Engolili英格莉莉」宣布插旗板橋大遠百，祭出限定口味「麝香葡萄粉撲鬆餅」，並推出連2波開幕優惠，可享指定鬆餅免費吃。

▲英格莉莉板橋大遠百店推出限店口味「麝香葡萄粉撲鬆餅」。

英格莉莉板橋大遠百店以大片落地窗搭配藤編、淺木調家具、花卉綠植營造明亮輕鬆的用餐氛圍，即日起正式開幕，並推出限定口味「麝香葡萄粉撲鬆餅」，以鬆軟細緻的粉撲鬆餅為基底，鋪上特調麝香葡萄卡士達醬及新鮮麝香葡萄果粒，同步開賣秋季限定飲品「麝香葡萄冰沙」。

為歡慶新店開幕，即日起至10月19日2人同行單筆點選2份主餐，可免費多吃「麝香葡萄粉撲鬆餅」1份，每日限量60組，送完為止；10月20日起至10月31日凡至店消費的顧客則可獲得「鐵鍋鬆餅兌換券」1張。

●Engolili英格莉莉板橋大遠百店

地址：新北市板橋區新站路28號9F

電話：02-2962-0038

▲Dairy Queen宣布回歸台灣市場。（圖／Dairy Queen提供）

另外，股神巴菲特最愛、倒杯不灑的美國冰淇淋品牌「Dairy Queen」近日宣布回歸台灣市場，落腳台北101美食街，預計11月18日開幕。

台灣店將帶來2大系列，包括經典「暴風雪冰淇淋」擁有多元創意口味，將冰淇淋內的空氣比例精準控制在40%，讓口感輕盈綿密「倒杯不灑」，中間還灑上大塊脆片與配料點綴，打造豐富層次口感。

另一特色品項為「獨享蛋糕」，以市場少見的2.5吋迷你尺寸打造多款療癒造型，一個人也能享用到清涼冰淇淋蛋糕，台北101門市將提供多款由專業裱花師現點現做的造型獨享蛋糕選擇。

▲Dairy Queen以倒杯不灑的冰淇淋做為主打。

▲台灣店也將開賣獨享蛋糕。