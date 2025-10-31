ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不搶會後悔！樂天旅遊「雙11優惠」超狂優惠開跑　最甜價搶訂滑雪、泡湯，甚至明年櫻花、春節假期！

樂天旅遊,雙11,哈日,日本旅遊,訂房平台,住宿,滑雪,賞櫻（圖／樂天旅遊提供）

▲奧定山溪溫泉佳松御苑，座落於支笏洞爺國家公園外的秘境之中。（圖／樂天旅遊）

旅遊中心／綜合報導

今年冬天想飛日本嗎？從京都楓紅、北海道粉雪到春節櫻花祭，現在正是下手的最佳時機!日本第一訂房平台「樂天旅遊」祭出年度最狂「雙11優惠」，自即日起至11月12日，只要使用樂天旅遊APP即可搶「5折快閃優惠券」，11月11日當天再享「額外11%折扣」，無論是預約年底的滑雪假期，還是提前規劃春節賞櫻，都能以超佛心價格入住日本人氣飯店，絕對是哈日族與自由行旅客不能錯過的年度盛事。

樂天旅遊,雙11,哈日,日本旅遊,訂房平台,住宿,滑雪,賞櫻（圖／樂天旅遊提供）

▲京都湯之花溫泉翠泉，典型的日式旅館，提供沉浸在大自然中的獨特機會。（圖／樂天旅遊）

新會員專屬再加碼 註冊即享95折優惠
還沒成為樂天旅遊會員嗎？凡於活動期間註冊成為樂天會員並首次訂房，即可享有95折優惠，並且上述優惠券，皆可與房價折扣疊加使用，還能同步累積1%樂天點數與信用卡回饋(匯豐/富邦/聯邦/遠東)，一次滿足「折扣＋回饋」的雙重好康，趁現在安排情侶小旅行、家庭假期或好友滑雪團，都能以更聰明的方式玩遍日本。

樂天旅遊,雙11,哈日,日本旅遊,訂房平台,住宿,滑雪,賞櫻（圖／樂天旅遊提供）

▲二世古滑雪場，位於北海道的古老滑雪場。（圖／樂天旅遊）

滑雪季早鳥優惠開跑 日本人氣滑雪區住房9折起
對於期待冬天滑雪季到來的旅人，樂天旅遊同步推出「滑雪活動優惠」，輕鬆找到想要的住宿方案，活動期間自即日起至2026年2月27日，凡預訂長野、新潟、北海道、群馬等熱門滑雪地區住宿，即可享有額外9折優惠，以超值價格提前卡位理想飯店或溫泉旅館，輕鬆享受粉雪魅力，玩累了還能就近泡湯、享用道地料理，與家人朋友一次滿足雪地假期的所有嚮往。

樂天旅遊,雙11,哈日,日本旅遊,訂房平台,住宿,滑雪,賞櫻（圖／樂天旅遊提供）

▲藏王溫泉堺屋森之飯店，寧靜的泡湯搭配大自然的環繞。（圖／樂天旅遊）

日本第一訂房平台 多樣選擇一站搞定
樂天旅遊隸屬日本樂天集團，為日本第一訂房平台，以高品牌信賴度與穩定服務深受旅客信任。平台收錄超過數萬間飯店，除了常見的星級飯店、商務旅館與渡假村，更包含豪華露營、日式旅館、湯屋等各項日本在地特色，類型選擇多元，介面操作直接易懂，從搜尋到訂房都非常直覺又細緻，即使第一次使用也能輕鬆上手。

住宿方案更可依需求選擇「一泊二食」、「體驗活動」、「票券搭配」等內容，並可疊加站上優惠券享受額外折扣。此外，網站內建「日本在地旅遊指南」，由當地專業夥伴撰寫，提供包括行程規劃建議、住宿實用資訊，以及各種旅遊分享，讓旅客不只是觀光，更能深入體驗日本獨特的款待文化。

樂天旅遊,雙11,哈日,日本旅遊,訂房平台,住宿,滑雪,賞櫻（圖／樂天旅遊提供）

▲大阪城公園，日本著名的賞櫻勝地。（圖／樂天旅遊）

四重優惠疊加 比價後更驚喜！
樂天旅遊的最大魅力之一，就是能享受「四重優惠」的疊加，可同時享有：
1、訂房房價折扣
2、優惠券折扣
3、點數回饋
4、信用卡回饋

實際結帳頁面常會出現「再降價」驚喜，比比價網站或Google Map更低的「神價格」。再加上1%樂天點數可跨服務使用(含樂天市場、樂天Kobo等)，旅遊同時累積回饋金，為下一趟旅程打造更划算的開始！

樂天旅遊,雙11,哈日,日本旅遊,訂房平台,住宿,滑雪,賞櫻（圖／樂天旅遊提供）

▲東京目黑川，夜晚賞櫻的好去處。（圖／樂天旅遊）

今年雙11最划算的旅日時機
現在就下載樂天旅遊APP，立即領取限時「5折優惠券」!
不論是滑雪、泡湯還是賞櫻，快跟著雙11優惠 & 滑雪住宿優惠，開啟最划算的日本行。

雙11活動：https://travel.rakuten.com/contents/twn/zh-tw/campaign/1111sale/202511/
滑雪住宿：https://travel.rakuten.com/contents/twn/zh-tw/campaign/feature/ski/
樂天旅遊官網：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw

關鍵字： 樂天旅遊 雙11 哈日 日本旅遊 訂房平台 住宿 滑雪 賞櫻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

推薦閱讀

2025奔犇匯　盛大表揚鼎鑽合作夥伴

2025奔犇匯　盛大表揚鼎鑽合作夥伴

速食店萬聖節專屬美食一次看

速食店萬聖節專屬美食一次看

樂天旅遊「雙11優惠」超狂優惠開跑

樂天旅遊「雙11優惠」超狂優惠開跑

麵店藏民宅飄香超過60年　餛飩飽含鹹香肉汁

麵店藏民宅飄香超過60年　餛飩飽含鹹香肉汁

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

「茶湯會X虎航」聯名推2款飲品　抽不限航點來回機票

LADY M快閃復興SOGO　開心果千層蛋糕限時回歸

LADY M快閃復興SOGO　開心果千層蛋糕限時回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

Mister Donut聯名HERSHEY'S　「濃郁可可季」10款新品限時開賣

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

獨／奇美博物館揭引進埃及展背後故事

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

原燒竹北店改裝後新增自助吧

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

饗食天堂林口三井店11/3開幕

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4亮點曝

曾是張雨生故鄉！全台澎最早形成眷村

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

2025奔犇匯　盛大表揚鼎鑽合作夥伴

速食店萬聖節專屬美食一次看

樂天旅遊「雙11優惠」超狂優惠開跑

麵店藏民宅飄香超過60年　餛飩飽含鹹香肉汁

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

和牛涮宵夜場可狂吃5小時

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366