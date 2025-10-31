不搶會後悔！樂天旅遊「雙11優惠」超狂優惠開跑　最甜價搶訂滑雪、泡湯，甚至明年櫻花、春節假期！

▲奧定山溪溫泉佳松御苑，座落於支笏洞爺國家公園外的秘境之中。（圖／樂天旅遊）

今年冬天想飛日本嗎？從京都楓紅、北海道粉雪到春節櫻花祭，現在正是下手的最佳時機!日本第一訂房平台「樂天旅遊」祭出年度最狂「雙11優惠」，自即日起至11月12日，只要使用樂天旅遊APP即可搶「5折快閃優惠券」，11月11日當天再享「額外11%折扣」，無論是預約年底的滑雪假期，還是提前規劃春節賞櫻，都能以超佛心價格入住日本人氣飯店，絕對是哈日族與自由行旅客不能錯過的年度盛事。

▲京都湯之花溫泉翠泉，典型的日式旅館，提供沉浸在大自然中的獨特機會。（圖／樂天旅遊）

新會員專屬再加碼 註冊即享95折優惠

還沒成為樂天旅遊會員嗎？凡於活動期間註冊成為樂天會員並首次訂房，即可享有95折優惠，並且上述優惠券，皆可與房價折扣疊加使用，還能同步累積1%樂天點數與信用卡回饋(匯豐/富邦/聯邦/遠東)，一次滿足「折扣＋回饋」的雙重好康，趁現在安排情侶小旅行、家庭假期或好友滑雪團，都能以更聰明的方式玩遍日本。

▲二世古滑雪場，位於北海道的古老滑雪場。（圖／樂天旅遊）

滑雪季早鳥優惠開跑 日本人氣滑雪區住房9折起

對於期待冬天滑雪季到來的旅人，樂天旅遊同步推出「滑雪活動優惠」，輕鬆找到想要的住宿方案，活動期間自即日起至2026年2月27日，凡預訂長野、新潟、北海道、群馬等熱門滑雪地區住宿，即可享有額外9折優惠，以超值價格提前卡位理想飯店或溫泉旅館，輕鬆享受粉雪魅力，玩累了還能就近泡湯、享用道地料理，與家人朋友一次滿足雪地假期的所有嚮往。

▲藏王溫泉堺屋森之飯店，寧靜的泡湯搭配大自然的環繞。（圖／樂天旅遊）

日本第一訂房平台 多樣選擇一站搞定

樂天旅遊隸屬日本樂天集團，為日本第一訂房平台，以高品牌信賴度與穩定服務深受旅客信任。平台收錄超過數萬間飯店，除了常見的星級飯店、商務旅館與渡假村，更包含豪華露營、日式旅館、湯屋等各項日本在地特色，類型選擇多元，介面操作直接易懂，從搜尋到訂房都非常直覺又細緻，即使第一次使用也能輕鬆上手。

住宿方案更可依需求選擇「一泊二食」、「體驗活動」、「票券搭配」等內容，並可疊加站上優惠券享受額外折扣。此外，網站內建「日本在地旅遊指南」，由當地專業夥伴撰寫，提供包括行程規劃建議、住宿實用資訊，以及各種旅遊分享，讓旅客不只是觀光，更能深入體驗日本獨特的款待文化。

▲大阪城公園，日本著名的賞櫻勝地。（圖／樂天旅遊）

四重優惠疊加 比價後更驚喜！

樂天旅遊的最大魅力之一，就是能享受「四重優惠」的疊加，可同時享有：

1、訂房房價折扣

2、優惠券折扣

3、點數回饋

4、信用卡回饋

實際結帳頁面常會出現「再降價」驚喜，比比價網站或Google Map更低的「神價格」。再加上1%樂天點數可跨服務使用(含樂天市場、樂天Kobo等)，旅遊同時累積回饋金，為下一趟旅程打造更划算的開始！

▲東京目黑川，夜晚賞櫻的好去處。（圖／樂天旅遊）

今年雙11最划算的旅日時機

現在就下載樂天旅遊APP，立即領取限時「5折優惠券」!

不論是滑雪、泡湯還是賞櫻，快跟著雙11優惠 & 滑雪住宿優惠，開啟最划算的日本行。

