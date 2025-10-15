日本城崎溫泉5賞楓私房地！看鏡面紅葉、鳥居隧道　還有免費接駁

▲東山公園。（圖／豐岡市台灣推廣事務所提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞楓季即將到來，今年想要尋訪私房賞楓景點嗎？位於兵庫縣豐岡市的「城崎溫泉」，每年11月中旬至12月上旬期間都能體驗溫泉與紅葉交織的秋日美景。本篇就整理出城崎溫泉周邊5大賞楓去處，白天賞楓、晚上穿上浴衣，泡7大外湯，在11月期間持有「KINOSAKI MUST-VISITS PASS PREMIUM （城崎周遊卡升級版）」的旅客，可還免費搭乘紅葉觀光巴士前往以下紅葉名勝。

▲東山公園有三層展望台可以欣賞紅葉景觀與城鎮風光。

1.登高眺望楓紅與湯煙交織成畫的東山公園

東山公園是從城崎溫泉街步行約10分鐘，就能抵達這座可親近大自然的紅葉名所。公園入口距離七大外湯之一的「地藏湯」僅約5分鐘路程，沿著緩坡前行，穿過被楓葉染紅的步道，約3分鐘即可登上山頂。

山頂設有三層展望台，能360度眺望整個城崎溫泉街、圓山川以及日本海，秋日時分紅黃楓葉緊密交錯，形成美不勝收的紅葉隧道。同時還能由高處看到JR列車駛入城崎溫泉站的可愛身影，讓人忍不住想要拍照留念。

▲有子山稻荷神社。

2.出石城跡・有子山稻荷神社

位於豐岡市東部的出石，是一座自江戶時期留存至今的歷史小鎮，因保存完好的街道與古韻氛圍，被譽為「但馬小京都」。「出石城跡」是曾經但馬國唯一的城堡遺跡，如今被列為當地指定歷史遺產。登上城內的稻荷郭，不僅能俯瞰出石城下町的全貌，城牆在紅與黃的映襯下更顯莊嚴靜謐，展現深秋特有的層次之美。

城跡旁即是有名的「有子山稻荷神社」，成排朱紅鳥居蜿蜒而上，與火紅楓葉交織成出石秋日最壯觀的一幕。無論是登高望遠，或穿行在鳥居與紅葉隧道間，都是攝影愛好者與旅人最愛的取景地。回到城下町，還能品嚐出石名物「出石蕎麥麵」，欣賞精緻的出石燒陶器，或選購當地傳統的杞柳編工藝品。

▲宗鏡寺（澤庵寺）庭園風景。

3.宗鏡寺 (澤庵寺)

位於出石的「宗鏡寺」，是名僧澤庵和尚的故鄉之寺，又被人們親切地稱作「澤庵寺」，寺內以澤庵和尚親自設計的枯山水庭園聞名，紅葉映照在白砂與石景之間格外鮮豔，陽光灑落在樹影間，襯著古老木門與苔石小徑，讓人彷彿置身於一幅

靜止的畫中。

除了絕美的庭園外，還可觀賞到「夢見之鐘」等珍品。在這片染上秋色的庭園中靜坐抄經、念佛片刻，讓心隨楓葉飄落，同時洗去日常積累的塵囂與壓力。

▲▼神鍋高原擁有銀杏大道景觀。

4.神鍋高原黃葉大道＆銀杏車道

從高速日高神鍋IC交流道下來約5分鐘，沿著通往神鍋高原的道路前行，就能看到植村直己冒險館旁一整排壯麗的櫸樹。這57棵櫸樹是開館時所植下的紀念樹，如今樹高超過10公尺。每到秋季，滿樹金黃與橙紅交錯，落葉鋪成自然紅毯，陽光灑落時整條大道閃爍著金色光輝，彷彿走進童話般的秋日隧道。

再往神鍋高原深處行駛，還有一條「銀杏車道」。在道之驛神鍋高原旁，約百棵銀杏樹整齊排列，枝頭金燦燦的葉片在秋風中搖曳，為整片高原染上溫暖的黃色。由於這裡仍是主要車道，駕車的遊客可將車停在附近停車場，下車漫步於閃耀著秋光的銀杏長廊中，感受滿滿秋意。

▲但馬安國禪寺最代表的鏡面景觀。

5.但馬安國禪寺

位於但東町相田地區的「但馬安國禪寺」，是拍攝鮮紅吊鐘花與秋季紅葉的理想之地。本堂後的榻榻米房間透過窗戶即可見漫天紅葉，樹齡約150年、高達10公尺的深紅葉片在窗框中綻放，美的令人窒息。

榻榻米的拉門猶如畫框，將這幅秋日景色完美框住，無論坐在室內靜賞，或透過鏡頭捕捉景色，都能感受到紅葉帶來的沉靜與美感。今年安國寺的秋季開放時間為11月6日至11月22日。

而豐岡市在11月中旬至12月上旬特別推出期間限定「紅葉觀光巴士」，凡持有「KINOSAKI MUST-VISITS PASS PREMIUM（城崎周遊卡升級版）」的旅客，可免費搭乘環遊這條沿途串聯但馬經典紅葉景點的觀光巴士，一次暢遊溫泉、古城與神社的絕美路線。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）