京都550年「本家尾張屋」明年1月歇業　業者嘆人力、物價影響

▲▼京都本家尾張屋明年1月歇業。（圖／翻攝自官網）

▲京都550年歷史的蕎麥名店「本家尾張屋」明年1月歇業。（圖／翻攝自官網

記者蔡玟君／綜合報導

擁有超過550年歷史的京都老舖「本家尾張屋」，宣布蕎麥餐飲店將於2026年1月11日起歇業，並結束和菓子製造與販售業務，象徵日本最具代表性的老字號蕎麥名店之一，將暫時畫下句點。

▲▼京都本家尾張屋明年1月歇業。（圖／翻攝自官網）

▲京都本家尾張屋的寶來蕎麥麵備受旅客喜愛。（圖／翻攝自官網）

本家尾張屋自室町時代創業以來，歷經多代經營，深受日本國內外饕客喜愛，其蕎麥麵更被視為京都食文化的代表之一。業者在公告中表示，做出此決定主要因受到新冠疫情影響造成的經營負擔、建築資材價格高漲導致老舊店舖難以整修，以及人手短缺與物價上漲導致營運困難等多重因素影響。

▲▼京都本家尾張屋明年1月歇業。（圖／翻攝自官網）

▲京都本家尾張屋明年1月歇業公告全文。（圖／翻攝自官網）

業者表示，經過長時間討論與評估後，決定暫停現行營運模式。不過，本家尾張屋仍希望能持續傳承品牌味道，正積極評估以濃縮高湯、蕎麥乾麵與鯡魚料理等產品販售為主的新事業方向，預計於今年12月前對外公布具體方針。本家尾張屋表示，衷心感謝長年支持的顧客，但仍將努力尋找延續京都老舖風味的可能性，盼外界能理解此次決策。

關鍵字： 京都旅遊 京都美食 日本旅遊 日本美食 美食情報 美食雲 本家尾張屋

