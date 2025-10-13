ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
CoCo周三限定「QQ奶茶買1送1」　單杯30元喝

▲▼CoCo「QQ奶茶」。（圖／CoCo提供）

▲CoCo本周好友日推QQ奶茶買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」本周好友日祭出「QQ奶茶買1送1」優惠，每杯只要30元，10月15日限時1天開跑，每人最多買2送2。另外，新品「雙倍濃芋奶綠」至10月31日前也可享線上2大杯100元、門市2大杯120元等限定好康。

CoCo周三好友日推「大杯QQ奶茶買1送1」，2杯特價60元，換算下來每杯只要30元，10月15日限時1天登場，當日0時起即可透過官方LINE領券，須使用都可訂線上平台預訂才可享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。QQ奶茶為經典香甜奶茶搭配使用台灣產芋頭、地瓜製成的QQ配料組合。

至10月31日前還可享「雙倍濃芋奶綠」於都可訂線上平台2大杯特價100元、門市2大杯特價120元等優惠。

▲▼老賴茶棧推出全新「烤糖奶蓋系列」。（圖／老賴茶棧提供）

▲老賴茶棧推出全新「烤糖奶蓋系列」。（圖／老賴茶棧提供）

另外，老賴茶棧近日推出全新「烤糖奶蓋系列」，以香脆烤糖驚喜結合濃厚海鹽奶蓋，並提供2種喝法，包括直接品嚐烤糖，或是敲碎之後混合海鹽奶蓋，再搭配茶飲一起享用，可以同時喝到奶蓋的濃郁口感還有咬到脆甜烤糖。

此次一共推出4款基底茶飲搭配，包括紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶，售價皆為70元，期間凡購買烤糖奶蓋系列任選2杯即送品牌保冷提袋1個，可累計贈送，購買4杯可獲得2個，實際庫存依各店為主，送完為止。

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

