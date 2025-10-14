ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南關子嶺溫泉美食節5亮點先看！吃天下第一鼎雞湯　看百鬼夜行

▲▼台南關子嶺溫泉美食節，關子嶺溫泉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南關子嶺溫泉美食節將登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025台南關子嶺溫泉美食節」將從10月25日起登場，今年活動最大亮點就是能吃到以「天下第一鼎」製作的香菇雞湯，還有經典的百鬼夜行巡禮、祭典市集，邀請民眾在微涼秋日，上山泡湯、吃美食、親近山林。

今年邁入第21屆的「關子嶺溫泉美食節」共規劃5大亮點，包括10月25日開幕當天有「天下第一鼎」千人品嚐活動暨百鬼夜行巡禮，還有祭典市集、廚藝料理交流、夜間狂想光藝術、活動合作店家消費抽好禮等。

▲▼台南關子嶺溫泉美食節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

其中，重頭戲「天下第一鼎」千人品嚐活動，由關子嶺廚師使用上百隻雞與香菇等在地食材，於直徑約3公尺的大鼎中烹煮美味的香菇雞湯，讓民眾共享熱騰騰的在地滋味。該活動從10月15日早上10點於活動官網開放報名，且前300名送100元市集券，以及夜間踩街活動免費浴衣50個名額體驗。

▲▼台南關子嶺溫泉美食節夜祭巡行。（圖／台南市政府提供）

▲台南關子嶺溫泉美食節百鬼夜行。（圖／台南市政府提供）

而在百鬼夜行巡禮中，則特別打造4座大型操偶，並邀集12組表演團體參加踩街巡禮。此外，今年更特別邀請百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界聯名，打造專屬大型發光氣偶裝置，為活動注入全新視覺亮點與沉浸體驗。

台南市政府表示，除了體驗溫泉療癒外，更不能錯過遠近馳名的桶仔雞與各式山產料理，同時也可搭配鄰近的東山咖啡、後壁地區一起玩，而從年底到明年過年期間，還將有月之美術館、月津港燈節、鹽水蜂炮等活動陸續登場。

關鍵字： 台南旅遊 台南關子嶺溫泉美食節 泡湯旅遊

