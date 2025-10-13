ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
欣葉小聚美麗華店10/20開幕　花蟹料理5折優惠連推12天

▲欣葉小聚。（圖／欣葉提供）

▲沙茶炒花蟹。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

米其林必比登「欣葉小聚」再開新分店，10月20日進駐台北大直美麗華百樂園，同時也祭出開幕活動，10月31日前「沙茶炒花蟹」5折，11月份全台4家分店也推出「麻油蕈菇松阪肉」升級優惠。

創立於2013年的欣葉小聚，延續欣葉台菜的深厚底蘊，主張「雙料混搭、老菜新做」，透過主廚團隊的玩味巧思，將經典料理轉化為更貼近現代生活節奏的菜色，菜單上除了有菜脯蛋、紅蟳米糕等傳統臺菜，也有融入創意的新菜色，以糯米椒炒皮蛋的青龍皮皮挫則是招牌菜色。

▲青龍皮皮挫。（圖／資料照）

欣葉小聚目前有南港店、中和環球店、林口店，位於台北市大直地區的美麗華店將於10月20日開幕，10月31日前內用點選任一飲品或酒類，即享「沙茶炒花蟹」5折優惠。11月1日至11月30日，選用2、4、6或8人分享餐，可加價選購兩道美麗華店限定料理。

▲麻油蕈菇松阪肉。（圖／欣葉提供）

此外，邁入第12年的欣葉小聚，4間門市（南港店、中和環球店、林口店、美麗華店）11月同步推出期間限定升級優惠，內用單點「麻油蕈菇松阪肉」，即可升級搭配麵線，增加飽足感。

▲黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋。（圖／乾杯提供）

另外，繼台中店後，乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」南部版圖再擴增，正式進駐漢神巨蛋購物廣場設立高雄首間門店，餐廳擁有48席客席，整體空間延續品牌一貫的日式美學，以質樸的日本町家風格打造，配置大型U型吧檯及4人桌，兼顧個人與團體用餐需求。

黑毛屋標榜「老饕的日常鍋物」，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與摩滋鍋4大經典日式鍋物，並搭配日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等頂級肉品，380元起就能品嚐鍋物美味。

關鍵字： 美食雲 欣葉小聚

