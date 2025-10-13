ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住大阪捷絲旅每晚2418元起！享延退至中午　直奔京都賞楓超方便

▲▼捷絲旅大阪心齋橋館。（圖／捷絲旅提供）

▲捷絲旅大阪心齋橋館。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

秋意正濃，日本準備進入迷人的賞楓季。晶華國際酒店集團旗下「捷絲旅大阪心齋橋館」順應秋遊熱潮，特別推出「楓葉季住房專案」，雙人同行每晚日幣1萬2000元起（約新台幣2418元），並加碼延後退房至中午12點。

▲▼捷絲旅大阪心齋橋館。（圖／捷絲旅提供）

▲▼館內設計。

▲▼捷絲旅大阪心齋橋館。（圖／捷絲旅提供）

「捷絲旅大阪心齋橋館」地處心齋橋地鐵站旁，四線交會的交通樞紐地段，為旅客串聯城市觀光與紅葉景點提供了絕佳優勢。入住後，無論是前往大阪城公園欣賞楓紅倒映天守閣的絕景，或造訪近郊箕面瀑布感受溪谷層層染紅的壯麗，都十分便利；僅需約 40 分鐘車程，即可直達京都清水寺、嵐山與永觀堂等經典紅葉名勝。

▲▼京都永觀堂楓葉，京都賞楓，京都紅葉，日本賞楓，日本楓葉，日本紅葉，日本賞楓景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都永觀堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都永觀堂楓葉，京都賞楓，京都紅葉，日本賞楓，日本楓葉，日本紅葉，日本賞楓景點，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

館方表示，秋天除了紅葉，也是日本松葉蟹最肥美的季節，從大阪市區的居酒屋、料理亭到京都的懷石餐廳，都能大啖秋蟹盛宴。推薦旅人白天徜徉紅葉美景，夜晚則細品松葉蟹的鮮甜滋味。 「楓葉季住房專案」從10月14日至31日開放官網訂房，晶華會會員預訂加贈大阪設計特色鑰匙圈一份，數量有限，送完為止。

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／業者提供）

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／業者提供）

▲▼大阪華爾道夫酒店。（圖／業者提供）

而大阪華爾道夫酒店則從即日起至1月16日期間，於酒店29樓「Peacock Alley」酒吧旁的露台推出限時活動「Le Picnic（法式野餐）」，讓賓客在地上28層的高空露台，邊欣賞大阪壯麗城市景致，邊享受特別策劃的野餐體驗。

本次活動與知名香檳「Veuve Clicquot」聯名合作，打造出能在酒店露台上享受野餐的獨特體驗。賓客可於高空露台一邊細品香檳與精緻料理的絕妙搭配，一邊俯瞰大阪的迷人風光，度過專屬於此處的奢華時光。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

