北市33樓「景觀咖啡廳」11/26起不對外開放！網哭：都還沒去

▲台北市高空咖啡廳「KA Sky coffee」11月26日起僅供大樓商務使用，停止對外開放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

北市信義區高空咖啡廳「KA Sky coffee」不對外開放了！業者於inline訂位系統上公告，2025年11月26日起，僅提供大樓商務使用，停止對外開放。對此，網友直呼「都還沒去誒」、「再不去就沒機會了。」

▲KA Sky coffee位於富邦A25商業大樓33樓，可眺望台北101、微風南山與陶朱隱園。（圖／記者彭懷玉攝）

KA Sky coffee隱身於富邦A25商業大樓的33樓，鄰近台北101、微風南山、陶朱隱園等地標，由於擁有大片玻璃落地窗可眺望北市景色，加上美式咖啡僅收85元、伯爵紅茶更只要75元，無敵美景加上銅板價餐飲，讓咖啡廳在6月開幕後爆紅。不料，許多網友還未成功預約入座，業者就宣布將於下個月停止對外開放。

▲咖啡廳有無敵美景加上銅板價餐飲，6月開幕後爆紅。（圖／記者彭懷玉攝）



業者表示，感謝富邦A25大樓6個月的開放鑒賞，KA Sky coffee很榮幸能邀請大眾欣賞天際，自2025年11月26日起，僅提供A25大樓商務使用，停止對外開放；也衷心感謝這段時間蒞臨的貴賓，期待未來再見，後會有期。

▲「KA Sky coffee」線上訂位已滿到11月26日。（圖／記者彭懷玉翻攝）

KA Sky coffee自對外開放以來均採加LINE好友預約，之後也開放inline系統訂位。不過，經查，從即日起至11月26日線上訂位均已滿；若沒有預約，平日的話可以直接前來，現場都會有訂位取消釋出的座位可以候補。