影／香港「免費景觀電梯」隱身商場56樓　180度賞維港、灣仔風光

▲「合和中心」透明景觀電梯搭乘直擊。（影／記者彭懷玉攝）



▲香港灣仔站附近的「合和中心」內，有直通56樓的透明景觀電梯，近日在社群上低調爆紅。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／香港報導

因非處地震帶，香港的大廈蓋的一棟比一棟高，「賞摩天大樓群」成訪港必遊經典行程。位於灣仔站附近的「合和中心」內，有直通56樓的透明景觀電梯，免收費，加上能180度近覽維港美景，近日在社群上蔚為討論話題。

▲從港鐵灣仔站D出口出來，步行3分鐘就到達合和中心。（圖／記者彭懷玉攝）

除了太平山凌霄閣等需收費的觀景平台，灣仔「合和中心」內隱藏2座玻璃景觀電梯，電梯一路往下時，窗外就是開闊的香港市景，可在數十秒的短短時間內，欣賞灣仔櫛比鱗次的高樓大廈，甚至看到遠方維多利亞港的風光，既刺激又療癒，倏忽即逝的美景，令在場民眾驚呼連連。

▲▼「合和中心」內隱藏2座玻璃景觀電梯，可在數十秒的短短時間內，欣賞灣仔櫛比鱗次的高樓大廈，甚至看到遠方維多利亞港的風光。（圖／記者彭懷玉攝）



要到景觀電梯方式很簡單，從港鐵灣仔站D出口出來，步行3分鐘就到達合和中心，先搭左側手扶梯上3樓，再轉搭到17樓，出來後跟著「自助山」餐廳的告示牌走，看到The Grand Buffet就意味到了，這裡共有兩台電梯，只有56樓或17樓兩個選項。不過，雖說是免費開放，呼籲大家搭一次體驗就好，勿強占電梯來回搭乘，以免妨礙其他用餐客人權益。

▲▼先搭左側手扶梯上3樓，再轉搭到17樓，出來後跟著「自助山」餐廳的告示牌走，看到The Grand Buffet就意味到了。（圖／記者彭懷玉攝）



從合和中心出來後，步行4分鐘就能抵達位於水渠街上的「藍屋」，該建築建於1920年代，是極具特色的唐樓建築，因外牆漆成藍色而得名，如今被列為一級歷史建築。藍屋原設有華佗廟，後來改為黃飛鴻徒弟林世榮侄兒開設的武館，之後又變成醫館，承載著民間醫術與武術的傳承故事。作為香港少數仍保留露台與木樓梯結構的老建築，藍屋經修復後現已成為熱門文化景點。

▲▼水渠街上的「藍屋」建於1920年代，是極具特色的唐樓建築，因外牆漆成藍色而得名，如今被列為一級歷史建築。（圖／記者彭懷玉攝）



遊客除了可欣賞其藍色外牆、木板門與峭直樓梯之外，也可參觀一樓的「灣仔民間生活館」，透過展覽與居民捐贈物件了解早期香港的生活日常。72A號地舖前身為「廣和號」雜貸店，現為「香港故事館」，不定期舉辦展覽、工作坊和導覽，更有電影放映與音樂會，為老建築注入新生命。