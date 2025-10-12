ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北牛肉麵節得獎名單　桃園喜來登、肚康食研所奪紅燒金牌

▲桃園喜來登酒店奪得紅燒組金牌。（圖／台北市商業處提供）

記者黃士原／台北報導

「台北國際牛肉麵節—黑白交鋒 王者爭霸」為期3天的競賽結果全部出爐，鮮食組共有32家獲得獎牌，其中桃園喜來登酒店、肚康食研所、宵夜牛肉麵大王奪得紅燒組金牌，清燉組則是由好食圓滿、竣師父牛肉麵拿到金牌，創意組的金牌得主則為雲水食堂、台北福華大飯店、來了就吃。

▲宵夜牛肉麵大王奪得紅燒類金牌。（圖／台北市商業處提供）

今年「台北國際牛肉麵節—黑白交鋒 王者爭霸」競賽，鮮食組共有32家獲得獎牌，紅燒類金牌得主為桃園喜來登酒店、肚康食研所、宵夜牛肉麵大王，銀牌為詩篇咖啡餐廳、外島兵湖南牛肉麵、御饌臻品及台北北投雅樂軒酒店，銅牌為南村私廚小酒棧、牛琅溫體牛肉火鍋、老龐家傳牛肉麵、雲水食堂及黃先生麵舖。

▲肚康食研所紅燒牛肉麵。（圖／台北市商業處提供）

清燉類獲得金牌的是好食圓滿、竣師父牛肉麵，銀牌得主為老私房牛肉麵、阿牛牛肉麵、聚豐園江浙美食餐廳，銅牌為犒、圓山大飯店-金龍餐廳、軒滿樓及牛槌專業清燉牛肉麵。

創意類得獎共有10家，金牌由雲水食堂、台北福華大飯店、來了就吃3家拿下，銀牌是福容大飯店、白金花園酒店、克勞斯咖啡店(台北總店），銅牌為御真牛牛肉麵、JR東日本大飯店台北、Little Lam Noodle Bar 小林麵吧及國聯觀光大飯店北馥樓。

調理包組同樣分為紅燒、清燉兩類，共有13家入選，其中長榮空廚連3年入選，其他得獎業者還有蔣府宴、統一企業、復空食品、這一鍋餐飲集團。

▲台北國際牛肉麵節完整獲獎名單。（製表／記者黃士原）

▲台北國際牛肉麵節鮮食組獲獎名單。（製表／記者黃士原）

▲2025台北國際牛肉麵節得獎名單（創意組） 。（製表／記者黃士原）

▲台北國際牛肉麵節鮮食組創意類獲獎名單。（製表／記者黃士原）

▲台北國際牛肉麵節完整獲獎名單。（製表／記者黃士原）

▲台北國際牛肉麵節料理包組獲獎名單。（製表／記者黃士原）

