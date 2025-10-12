最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」　品嚐8間在地美食邊賞山嵐

▲花蓮水岸微型複合餐廳「理想食光 FOODIE」開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮壽豐近日又有新景點！水岸微型複合餐廳「理想食光 FOODIE」集結8間品牌，囊括輕食、原民料理、伴手禮，並以在地食材入菜，讓旅人品嚐在地風土，同時欣賞水岸與山嵐倒影。

「理想食光FOODIE」是花蓮理想大地園區內全新打造的特色餐飲場域，現場共8家花蓮人氣品牌進駐，包括人氣日式洋食餐廳「森山舍」、打卡名店「海蜜 Hi-Mee」，以及曾獲「全球純粹風味評鑑」殊榮的園區自有品牌「理想店舖」等品牌進駐。

▲理想食光 FOODIE的戶外座位區。

餐廳最大亮點之一是擁有絕佳的湖景視野，占地120坪的場域正對整片湖泊與綠意森林，透過落地窗引入山水倒影與自然光影，讓用餐者彷彿置身畫中。戶外設有露台座位，二樓更能遠眺中央山脈與海岸山脈雲層流動的壯闊景致。

▲原民風味品牌「法礫 FALI」。

餐廳內集結8大品牌，其中「海蜜 Hi-Mee」以詩意擺盤與花蓮果物製作冰品，其副品牌「甜蜜Tian-Mee」推出結合馬告與鳳梨的「花蓮漢堡」，是人氣必吃Togo美食。

▲「森山舍」主打手作三明治與熱壓吐司。

「森山舍」主打手作三明治與熱壓吐司；原民風味品牌「法礫 FALI」以湯品與飯糰傳遞部落文化；「來唄·來杯」提供海燕窩清爽茶飲；「百年傳奇」以沙其馬、花生酥喚起地方味覺記憶；而「香氛哲學家 Wonderadam」則以氣味描繪花蓮四季呼吸節奏。

▲理想食光 FOODIE空間。

除了餐飲空間，這裡也規劃「旅站」複合空間，結合旅行商店、遊客服務與策展展覽，並同步推出旅行周邊商品，以「旅行配件」為核心，精選台灣文創品牌的帆布袋、帽子、墨鏡與家居飾品。旅客亦可從旅站報名園區限定的「森光遊湖」搭船行程，全票350元，凡設籍花蓮或身分證開頭為U者可享優惠票300元。

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，隨著10月連假接力登場，花蓮遠雄海洋公園攜手在地業者推出優惠活動。即日起至10月31日止，旅客憑今年花蓮縣/市住宿證明、訂房訂單，或花蓮賞鯨船票，即可以優惠價830元一票玩2天，此外，只要是12歲以下，且是10月出生的國慶寶寶，在一位大人陪同下出示證件可享免費入園。

此次花蓮遠雄海洋公園推出入園優惠，凡持2025年花蓮縣市住宿證明、訂房訂單或花蓮賞鯨船票，即可於園區網路商城購票享830元優惠，並可隔日免費再入園。

▲旅客可以一票玩2天。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，萬聖節即將到來，園內從即日起至11月2日同步舉辦年度「Halloween小鬼祭！」，打造沉浸式萬聖狂歡體驗。亮點包含每日限定的主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」，還有人氣角色「骷髏MAN」將驚喜現身探險島水族館，帶來每日兩場限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」，與魟魚、鯊魚互動上演趣味大鬧場景。