3家飯店搶先推出線上旅展　人氣Buffet栢麗廳餐券最低71折

▲晶華線上旅展登場，超人氣栢麗廳自助餐券最低71折。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館開跑，不過已有3家飯店業者搶先推出線上旅展，除了住宿券外，同時也強打各式餐券，像是晶華的栢麗廳最低71折，台北萬豪10月17日、10月24日中午12時還有自助餐券「買一送一」限時優惠。

▲泰市場餐券最低72折。（圖／記者黃士原攝）

台北晶華酒店

台北晶華酒店線上旅展以「超值饗宴，一券在手」為主題，集結全館人氣餐廳推出限量優惠，超人氣栢麗廳自助餐廳有「平日午餐四人券」4999元、「下午茶雙人券」1799元、「假日午晚餐雙人券」3999元，最低71折。

泰市場海鮮自助餐廳推出「平日午餐雙人券」2399元（79折）、「四人券」4399元（72折），以鍋物聞名的三燔本家主打「平日午餐雙味壽喜燒雙人券」1999元（71折）、「四人券」3799元（69折）。

位於宜蘭的礁溪晶泉丰旅推出「三燔礁溪雙人龍蝦海陸火鍋券」2999元（原價4200元，71折），特選活龍蝦與頂級肉盤搭配健康蔬食吧與Häagen-Dazs冰淇淋無限供應。故宮晶華則推出「龍蝦或烤鴨雙人分享券」1999元（63折），周二至周四晚餐限定。

▲台北萬豪ITF線上旅展登場，Garden Kitchen推出多款餐券。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店線上旅展集結館內5間餐廳、西華匯精選外賣，祭出8款超值餐券及商品提貨禮券，最低67折起，必買亮點包含「千元有找」的Garden Kitchen平日下午茶自助美饌，1套6張，每張850元（約72折）；平日午間自助美饌單人券1套6張5700元，每張950元，約67折。10月17日、10月24日中午12時還有「買一送一」快閃優惠。

肉食控首選Lobby Lounge平日豪吃之夜吃到飽，含爐烤美國肋眼牛排或醬燒 BBQ 豬肋排主餐2選1，精選沙拉吧、甜品水果、軟性飲品無限享用，1套6張，每張1100元，約78折。

其他還有頂級鐵板燒午間海陸套餐單人券每張2400元（原價3300元，73折）、宴客樓平假日冠軍烤鴨三重奏每張3580元（原價4378元，約82折）、宴客樓平假日龍虎海鮮鍋4人合菜券每張4788元（原價6930元，約69折）、INGE’S Bar＆Grill晚間雙人牛排套餐每張5999元（原價8800元，68折）。

▲寒舍集團線上旅展搶先登場，十二廚雙人餐券最低73折。（圖／記者黃士原攝）

寒舍集團

寒舍集團線上旅展販售各種優惠餐券，像是台北寒舍艾美探索廚房雙人自助餐券最低72折，十二廚雙人餐券最低73折，而台北艾麗The Terrace大廳酒吧「在地美食單人券」1499元（55折）。

位於中山區的寒居酒店，館內2樓「BeGood」餐廳則推出「BeGood餐廳戰斧牛排券」，每套1999元、下殺84折。泡湯度假首選的礁溪寒沐酒店的MU TABLE自助餐廳，同樣推出各餐期餐券，最優惠首選「MU TABLE平日單人午餐券」每張760元、下殺約79折。

台北艾麗酒店LA FARFALLA 餐廳推出3款餐券，包含連年熱賣的「現切牛排吃到飽週末下午餐雙人券」1599元、約67折，「頂級海陸饗宴雙人券」4999元，可享用爐烤奶油明太子龍蝦及美國帶骨牛小排，「鮮選自助吧雙人券」1799元，59折優惠。