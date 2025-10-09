黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」　10/19前消費送芬蘭豬

▲黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋，明天開幕。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

繼台中店後，乾杯「黑毛屋」高雄首店插旗漢神巨蛋，明天正式開幕，10月19日前消費任一鍋物套餐，並完成指定的社群任務，即可獲贈1份「PURE RARE芬蘭豬」。

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」南部版圖再擴增，進駐漢神巨蛋購物廣場設立高雄首間門店，明天正式開幕。餐廳擁有48席客席，整體空間延續品牌一貫的日式美學，以質樸的日本町家風格打造，配置大型U型吧檯及4人桌，兼顧個人與團體用餐需求。

▲關東風味「壽喜燒」。

▲秋季限定柚子鍋。

黑毛屋標榜「老饕的日常鍋物」，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋與摩滋鍋4大經典日式鍋物，並搭配日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等頂級肉品，380元起就能品嚐鍋物美味。

時序進入微涼秋季，黑毛屋新推出「柚子鍋」，其湯頭以新鮮的長野縣產柚子果實融入高湯，搭配日本皇室選用的西京味噌精心製成，售價480元起。

▲姆明聯名周邊商品。（圖／乾杯提供）

高雄店將同步導入「姆明」限定扭蛋活動，顧客單筆消費每滿千元即可抽1次，有機會獲得限定吊飾。至於日前上市的3D立體姆明造型叉匙組，高雄店也有販售，價格449元。

為歡慶高雄首店開幕，消費任一鍋物套餐，並完成指定的社群任務，即可免費獲贈1份「PURE RARE芬蘭豬」。

▲燒肉赤虎的「滿腹拼盤」。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本Romantic Road浪漫街道集團旗下的「燒肉的名門赤虎」，繼內湖、信義安和店後，首次跨足新北市，進駐新莊宏匯思源i-Tower大樓1樓，目前正在試營運，除開業以來廣受好評的招牌特色雙人套餐，還推出「滿腹拼盤」、「昆布肋眼」、「鱈場蟹腳」等新品。

▲10月13日至11月底期間限定的「豐宴套餐」。（圖／記者黃士原攝）

除了新品，慶祝赤虎新莊店試營運，10月13日至11月底推出期間限定的「豐宴套餐」，內容包含沙拉、前菜、牛舌滿貫拼盤、一品料理、日本國產牛老饕拼盤、大蝦、石鍋拌飯、湯品飲料與甜點，其中拼盤吃得到特上牛五花、霜降牛五花、中落牛五花與牛肋條4個部位，一品料理則包含Prime級薄切牛五花和霜降牛五花牛排。

▲赤虎的菜單增列包含米飯、湯品、泡菜拼盤與涼拌菜拼盤的超值雙人組合。（圖／記者黃士原攝）

呼應赤虎台灣董事長兼總經理增田将也「白飯與日本燒肉最速配」的主張，赤虎的菜單增列包含米飯、湯品、泡菜拼盤與涼拌菜拼盤的超值雙人組合，搭配「滿腹拼盤」等肉類拼盤，更有飽足感。