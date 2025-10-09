ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雙十連假快衝！北海岸「富基石十樂」　萬里蟹限時免費吃

▲雙十連假「富基石十樂」。（圖／新北市政府提供）

▲富基魚市10月10日至12日推出「富基石十樂」活動。（圖／新北市政府提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

秋高氣爽的十月，正是擁抱海洋、品嚐海鮮的最佳季節。今年雙十連假，不妨規劃一趟北海岸之旅，到石門富基漁港參加「富基石十樂」活動，不僅能欣賞壯麗海景，還能大啖最新鮮肥美的秋季海產，享受愜意假期。

新北市即日起至11月30日推出為期兩個月的「新北海派」系列活動，首場盛會「富基石十樂」將於10月10日至12日在石門富基魚市熱鬧登場，邀請旅人前來感受北海岸的獨特魅力。

▲雙十連假「富基石十樂」。（圖／新北市政府提供）

▲當季肥美的萬里蟹(三點蟹)。

來到富基漁港，最不能錯過的就是「尚青」的萬里蟹！活動期間將提供限量萬里蟹免費吃，分別以「避風塘」及「洋蔥蛋」兩種料理方式呈現，讓民眾一嚐秋蟹鮮甜滋味。料理發送時間為每日11時30分及14時30分兩個時段，想嚐鮮的旅客千萬別錯過。

▲雙十連假「富基石十樂」。（圖／新北市政府提供）

▲海鮮料理品嚐。

除了美食，現場還設有海洋主題互動遊戲，適合親子共樂。此外，魚市也推出消費優惠，生鮮攤單筆消費滿3,000元送200元抵用券；乾貨及生魚片攤單筆消費滿1,000元送100元抵用券。消費滿額還能參加扭蛋抽獎，有機會將500元抵用券、萬里蟹及攤商特選好禮帶回家。

富基魚市向來以「現撈直送」聞名，無論是萬里蟹、白帶魚、鯖魚或貢寮鮑，鮮度無庸置疑。民眾可親自挑選最新鮮漁獲，並交由市場內的「第一家」、「味味」、「姊妹餐廳」等代客料理店，現場烹調最道地的海鮮大餐。

▲雙十連假「富基石十樂」。（圖／新北市政府提供）

▲台灣本島最北端的富貴角燈塔。

一趟完美旅程，怎能少了周邊景點的點綴？建議可將富基漁港作為旅途中繼站，上午前往淡水或金山老街，感受小鎮懷舊氛圍；接著探訪台灣本島最北端的富貴角燈塔，欣賞壯闊海景；或到野柳地質公園，讚嘆大自然鬼斧神工。傍晚再回到富基漁港，一邊賞夕陽、一邊品海味，為旅程畫下最完美句點。

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

