美味熱情來襲！　長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

▲▼ 長榮文苑酒店『南洋風味饗宴美食節』登場

▲▼ 長榮文苑酒店『南洋風味饗宴美食節』登場。（圖／長榮文苑酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南洋風情吹進嘉義！長榮文苑酒店（嘉義）即日起至2026年1月4日，推出「南洋風味饗宴美食節」，呼應故宮南院年度重點特展《抵岸－海洋東南亞的文化交會》，邀饕客一同走進繽紛的東南亞飲食世界。主廚團隊以正宗香料、精緻手藝與文化氛圍，呈現跨越國界的美食盛宴，讓旅客不必出國，即能品嚐馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、越南等地經典佳餚，體驗南洋飲食文化的熱情與魅力。



本次美食節規劃兩大主題檔期，第一階段（10/3–11/20）以「馬來群島料理」為主題，呈現海島繽紛滋味。包含鮮嫩多汁的新加坡海南雞、椰香酸辣交織的檳城亞參叻沙魚、沁涼消暑的馬來煎蕊與娘惹糕，以及嘛嘛檔印度炒麵，展現椰奶、香料與酸辣交融的熱帶特色。更有假日限定：南洋奶油麥片蝦、參峇蝦，絕對不容錯過。

第二階段（11/21–2026/1/4）聚焦「中南半島料理」，帶來酸香辛辣的泰式火山排骨、越式香茅烤豬排，演繹東南亞飲食中耐心與熱情的精髓；再搭配泰國經典甜品摩摩喳喳，呈現酸、甜、辣、香兼具的多層次風味。假日限定：泰式清蒸檸檬蝦、越式香茅魚露蝦，讓餐桌體驗更加完整豐富。





咖啡廳同步嚴選三道最具代表性的經典料理，邀饕客一嚐東南亞的文化滋味:

肉骨茶－以月亮軟骨與五花肉搭配多種藥材，經慢火熬煮數小時，湯頭濃郁溫潤、回甘暖胃，不僅是新馬地區的代表性家常料理，更承載著早期華人移民的鄉愁與拼搏記憶。

海南雞－以低溫汆煮手法完整保留雞肉的鮮嫩多汁，清爽細緻的口感，被譽為新加坡「國菜」，展現了移民融合的飲食智慧。

沙嗲串燒－將雞肉以孜然、薑黃等香料醃漬後炭火燒烤，搭配主廚特調的花生沙嗲醬，微辣與濃郁花生香氣交織，風味層次豐富。起源於19世紀爪哇地區，受中東烤肉文化啟發而發展，迅速風靡市集，成為東南亞最受歡迎的街頭經典美食之一。

大廳酒廊亦推出雙人南洋下午茶組（920元+10%），鹹點與甜點各三款，搭配特製飲品，營造悠閒愜意的南洋風時光。另有限定鍋物「叻沙鍋」與「肉骨茶鍋」，以及限定套餐「馬來西亞牛肉沙嗲串」與「泰式瑪莎曼咖哩燉羊肉」，一烤一燉，風味層次豐富，盡情暢饗正宗南洋滋味。

同場推出的主題特調，綻放專屬南洋的鮮活風味「海鹽紅茶」，以馬來西亞金馬崙高原紅茶為基底，茶香濃郁，搭配綿密海鹽奶蓋，鹹甜交織、層次分明；「羅旺之夏」融合羅望子與紅毛丹的酸甜果香，清爽馥郁；「金色島嶼」以熱帶水果冰沙呈現沁涼風情，酸甜明亮；「風韻果樂」則以椰香襯托咖啡濃郁，風味多層且獨具魅力。



值此期間，鄰近的國立故宮博物院南部院區同步舉辦《抵岸－海洋東南亞的文化交會》展覽，透過文物呈現海洋東南亞的多元文化與航海交流。旅客來到嘉義，不僅能走進藝術展場，也能在長榮文苑酒店的餐桌上展開一場跨文化的美食之旅。更多長榮文苑酒店（嘉義）活動，請洽詢服務專線：(05) 366-9988或瀏覽官網www.evergreen-hotels.com。 (提醒您：飲酒過量 有礙健康)