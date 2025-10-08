國慶連假優惠！六福村12歲↓399元　發票中任2碼玩小人國178元

▲六福淺山農場在萬聖節期間也規畫南瓜相關裝飾。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

國慶雙十連假要來了，六福村、小人國都祭出限時優惠！10月10日至12日，未滿12歲兒童暢玩六福村只要399元、年滿40歲的民眾，出示證件也只要400元即可入園；小人國則有捐發票優惠，發票上號碼中「1、7、8」任兩碼，享門票優惠178元（原價1050元）。

▲10月10日起一連三天，12歲以下兒童暢玩六福村只要399元。

六福村

從孩童到中生代通通有好康！10月10日至12日限時三天，未滿12歲兒童暢玩六福村只要399元；身分證或生日中有「0」或「1」者享599元入園價；年滿40歲的民眾，出示證件更直接用400元入園玩一整天。

▲亡靈終點站夜間表演秀可與演員們合照。



民眾可以盡情挑戰六福村各大經典設施，還能沉浸在萬聖節主題《墓碑鎮》的詭譎氣氛裡，若怕設施太刺激，也能選擇逛動物園，搭乘巴士近距離觀賞獅子、白老虎、犀牛等動物明星，一次滿足驚喜與療癒。

▲小人國有捐發票優惠，發票上號碼有「1、7、8」中兩碼，門票178元。（圖／小人國提供，下同）

小人國

桃園龍潭小人國主題樂園推出「捐發票做公益 一起把愛FUN大」優惠，10月10日至12日這3天，只要於現場捐出當月紙本發票，且發票號碼中含「1、7、8」任兩碼（不重複、順序不限；入園當日日期發票及有買方統編者不適用），即可享門票178元（原價1050元）。

▲每張發票僅能購買一張優惠票，活動募得發票將全數捐贈予心路基金會桃園分會。

小人國補充，每張發票僅能購買一張優惠票，活動募得發票將全數捐贈予心路基金會桃園分會，讓民眾玩樂同時也能做公益。