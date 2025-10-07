奧蘭多迪士尼必玩星際大戰園區！開千年鷹號對抗風暴兵、手作光劍

▲位於美國奧蘭多迪士尼好萊塢影城內的「星際大戰：銀河邊緣」園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

到奧蘭多迪士尼世界度假區必玩園區，就是位於迪士尼好萊塢影城內，以《星際大戰》為主題的「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy's Edge），旅客可以沉浸式體驗，加入抵抗軍一起對抗帝國第一軍團，或親自駕駛千年鷹號來場奇幻冒險。

▲奧蘭多迪士尼好萊塢影城入口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「星際大戰：銀河邊緣」園區讓人一秒走進電影世界中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園區內餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

位於迪士尼好萊塢影城內的「星際大戰：銀河邊緣」園區，背景設定為座落在一座名為「Batuu」星球上村落「黑鋒站」（Black Spire Outpost）內，遊客可以在村莊裡購買絕地武士的服飾、在中繼站餐廳用餐，並在秘密工作坊內製作自己的光劍和機器人，還能在街道上不時與劇中角色碰面。

園內2大遊樂設施「星際大戰：抵抗軍的崛起」（Star Wars: Rise of the Resistance）和「千年鷹號：走私者的逃亡」（Millennium Falcon: Smugglers Run），則讓遊客化身為抵抗軍的一員，展開一場又一場的冒險。

▲▼「星際大戰：抵抗軍的崛起」讓遊客直接登上銀河帝國驅逐艦。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼再搭上乘坐型設施，在與風暴兵對抗下逃脫。（圖／記者蔡玟君攝）

「星際大戰：抵抗軍的崛起」是一場沉浸式體驗，旅客搭上傳輸機與抵抗軍一起對抗帝國第一軍團，經歷被俘、被吸進銀河帝驅逐艦內，經過風暴帝國風暴兵的監視，甚至被第一軍團士兵審問，最後搭上乘坐型遊樂設施，與抵抗軍在躲避風暴兵的攻擊下一起逃脫船艦。

體驗過程中無論是場景、燈光、聲音、效果都張力十足，遊客與工作人員都是《星際大戰》中的一員，加上精心設計的電影場景細節，絕對讓粉絲大呼過癮。

▲▼「千年鷹號：走私者的逃亡」則需要6人一組分工，一起在銀河中完成任務。（圖／記者蔡玟君攝）

而「千年鷹號：走私者的逃亡」則必須與其他人一起組隊，通過工作人員分配，6人一組分工合作，依照座位，有些人是駕駛，有些人是工程師，隨時監看千年鷹號情況，也有攻擊手負責對抗敵軍，通過冒險旅程看你們是否能成功完成任務。其中坐在第一排的駕駛互動性最強，臨場感也最高，若第一次玩，不妨嘗試與工作人員詢問能否直接選擇駕駛角色。

▲▼星際大戰：銀河邊緣園區每一處都超好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，園區內也設有「Savi's Workshop」，透過額外付費體驗，在秘密工作坊中親手製作專屬光劍，製作時間約為20分鐘，帶著光劍繼續你的原力之路；或在工業倉庫中，打造屬於自己在銀河系中最不可缺少的機器人夥伴。