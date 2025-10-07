ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新北「4處台灣欒樹」轉黃、北市2欒樹大道正美　地點一次收

▲臺灣欒樹化身「臺灣金雨樹」。（圖／高灘處提供）

▲新北4處河濱公園都能賞「四色樹」之美。（圖／高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台灣欒樹在全台各地變色中。其中，新北市土城城林橋下、媽祖田及八里左岸河濱公園等4處河濱公園，正綻放出金黃色花朵，不妨把握時機，感受四季更迭的詩情畫意。

▲臺灣欒樹化身「臺灣金雨樹」。（圖／高灘處提供）

▲陽光照射下，花朵更顯光亮，其隨風搖曳生姿，有如黃金雨般浪漫迷人，也被賦予「台灣金雨樹」之美稱。

轉眼間來到台灣欒樹變裝季節，新北人想賞台灣欒樹之美，在大漢溪右岸土城城林橋下、媽祖田河濱公園、大漢溪左岸樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道，以及八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場）等地沿線，皆能一睹花樹綻放的風采。

▲臺灣欒樹化身「臺灣金雨樹」。（圖／高灘處提供）

▲樹林山佳自行車道台灣欒樹正盛開，適合騎單車，徜徉在秋意的包圍。

高灘處說，台灣欒樹會隨四季展現截然不同的樣貌，春夏長綠葉、初秋開黃花、秋末蒴果未熟時為紅色、冬季蒴果成熟則轉褐色，因此有「四色樹」的稱號。同時，陽光照射下，花朵更顯光亮，其隨風搖曳生姿，有如黃金雨般浪漫迷人，也被賦予「台灣金雨樹」之美稱。

▲臺灣欒樹化身「臺灣金雨樹」。（圖／高灘處提供）

▲騎單車悠遊河岸風光之餘，別忘了在新北河濱公園尋覓台灣欒樹蹤跡。

趁著秋日，騎單車悠遊河岸風光之餘，別忘了在新北河濱公園尋覓台灣欒樹蹤跡，而「2025八里城市沙雕展」將一路展至11月2日，可以一併欣賞。

▲北市敦化南路二段台灣欒樹已轉黃，蔚為知名的「欒樹大道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北市敦化南路二段台灣欒樹已轉黃，蔚為知名的「欒樹大道」。（圖／記者彭懷玉攝）

不只新北河濱，近日北市敦化南路二段，以及天母忠誠路一段到二段，皆為知名的「欒樹大道」，每年從9月底開始，樹梢染上繽紛的金黃，近日更呈現出粉橘、紅褐色，為街頭妝點上秋天的韻味。 

新北河濱4處欒樹位置：
土城城林橋下河濱公園：由浮洲橫移門進入河濱公園往三峽方向至城林橋下沿線路段。
土城媽祖田河濱公園：土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線路段。
樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道：樹林區八德街及館前路口1k+500至3k處沿線路段。
八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場沿線自行車道）：八里區龍米路一段30巷底至八里區忠五街河濱公園自行車道沿線。
 

關鍵字： 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 台北市旅遊 台灣欒樹 2025八里城市沙雕展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

