台北水舞嘉年華今回歸！10/11加碼YOYO慶生之夜　秋冬活動一次看

▲2025台北水舞嘉年華今（7日）起全面恢復展演，至10月19日前天天都有水舞秀。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

由於樺加沙颱風導致花蓮災情嚴重，台北水舞嘉年華展演一度暫停。觀傳局表示，將從今（7日）起全面恢復展演，至10月19日前每晚6:30至8:30，每30分鐘上演一場5分鐘水舞。此外，每周末規劃不同的主題表演，為活動增添驚喜。

▲2025台北水舞嘉年華如夢似幻的聲光效果，讓基隆河成為迷人的水上舞台。（圖／觀傳局提供）

今年的水舞嘉年華加入流行音樂動感節奏，並搭配雙層水舞展演，結合了「河面」與「橋面」的舞台效果，水幕投影、噴泉水舞、爆破水柱、噴火龍以及七彩霓虹雷射燈光等元素，如夢似幻的聲光效果，讓基隆河成為迷人的水上舞台。

▲本周適逢國慶連假，同時也是YOYO25周年，10月11日將規劃「慶生之夜」。（圖／記者彭懷玉攝）



觀傳局指出，本周適逢國慶連假，同時也是YOYO25周年，10月11日將規劃「慶生之夜」，YOYO藝人柳丁哥哥將與卡通IP「阿奇幼幼園」中的阿奇老師一同登場，帶來充滿活力的唱跳演出，並在水岸舞台上打造歡樂的親子派對。

▲水幕投影、噴泉水舞、爆破水柱、噴火龍以及七彩霓虹雷射燈光等元素編織水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）



因應水舞嘉年華大批觀賞人潮，觀傳局已與警方合作，優化基4門的進出動線、調整號誌並增設指示牌，確保觀眾的進出流暢且安全。同時，也提醒民眾注意交通與自行車管制措施，建議民眾利用成美長壽橋或麥帥一橋的出口，避開人潮還能享受河濱涼風。

▲公館聖誕季。（資料照／台北自來水事業處提供）



時序入秋，「台北趴趴GO」系列活動從10月到12月間，將有15場大型活動。包括親子族必參加的「2025天母搞什麼鬼17萬聖節嘉年華」10月24日、25日開跑；11月29日起「2025公館聖誕季」與12月1日起「2025台北耶誕愛無限」均到年底；年度大型花展「2025士林官邸菊展」11月28日起登場，邀旅客感受自然生態的魅力。

▲2024士林官邸菊展~菊伴動物派對。（資料照／記者彭懷玉攝）



藝文愛好者別錯過11月1日、2日「2025台北白晝之夜」；10月10日至10月12日「2025台北國際牛肉麵節」，以及10月11日至10月12日「2025秋OUT音樂節」。最後由「台北最High新年城－2026跨年晚會」壓軸，與親友一起倒數迎接嶄新的一年。

觀傳局說，來台北參加指定活動就可累積集章，並有機會抽中台北國賓大飯店A CUT牛排館雙人餐券、台北君悅酒店寶艾西餐廳雙人餐券、北投春天酒店泡湯券等獎品。