桃園慶雙十！溪海巨型「國旗花布」限定登場　免費入場觀賞

▲桃園慶雙十，溪海巨型「國旗花布」限定登場

▲桃園慶雙十，溪海巨型「國旗花布」限定登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中秋連假後，雙十國慶將接續登場，桃園市政府農業局特別於大園區溪海休閒農業區，以草花種植面積達1000平方公尺的巨型「國旗花布」，會場周邊沿路更種滿2公頃藍、粉、白、黃等繽紛色彩波斯菊，與1公頃向日葵點綴，為大地鋪上應景美麗花毯，歡迎民眾前來，一覽國旗花海美景。

農業局長陳冠義6日表示，今年溪海秋季活動適逢雙十國慶，特別規劃打造總面積逾1000平方公尺的巨型「國旗花布」，分別以藍色及白色天使花，點綴出國旗上的青天與白日，紅色部份則採用象徵真摯永恆的雞冠花，呼應人民對家園的愛戴與守護。預計本周起至10月12日國慶連假，一周期間將進入花況盛開、最佳觀賞期，民眾可自由入場觀賞。

▲桃園慶雙十，溪海巨型「國旗花布」限定登場

為提供良好的休憩設施與景觀視覺，農業局今年選在緊鄰會場的罐子埤上興建景觀平台，民眾可站上平台遠眺四季花海全景；此外，因應溪海休閒農業區遊客數逐年增長，市府農業局與大園區公所亦著手規劃於休區遊客服務中心旁興建公共廁所，提供遊客更便捷舒適的休閒環境。

陳冠義說，溪海休閒農業區近年積極推動農遊轉型，打造「四季有花、全年可遊」的特色農村，每年初以桃園彩色海芋季活動，為春季揭開序幕，夏季則有西瓜種植農事體驗，秋季搭配國慶連續假期，推出巨幅國旗花田，同步推廣在地聞名的草花產業，冬季則搭配蕎麥花與蘿蔔辦理蕎麥蘿蔔節行銷特色農產，一年四季都能帶給遊客不同的農村體驗

關鍵字： 桃園慶雙十 溪海 國旗花布

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

