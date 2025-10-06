▲位於越南會安的餐廳「Rêu Restaurants」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

會安是越南中部最受歡迎的目的地，除了漫步古鎮、放水燈外，距離市區約20分鐘車程的秘境餐廳「Rêu Restaurants」，不僅能吃得到以在地食材製作的Fine Dining，並提供廚藝教室、品嚐魚露咖啡、足浴按摩體驗，漫步在綠意環抱的繽紛建築間，每一處都是拍照打卡點，為會安古鎮增添更深度的人文體驗。

「Rêu」在越南文中意指「苔蘚」，在會安那些歷史悠久的建築裡，隨處可見沿著磚瓦生長的苔蘚，彷彿與古鎮一起度過悠久時間長河般，渺小卻極具生命力，Rêu Restaurants即以此意義為餐廳命名。

▲▼Rêu Restaurants位於茶桂有機蔬菜村內，搭乘嘟嘟車穿梭小巷，沿途可看到農民種植蔬菜的風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲或也可選擇搭船前往，只要2分鐘即可抵達。（圖／記者蔡玟君攝）

Rêu Restaurants座落於距離會安市區約20分鐘車程的茶桂有機蔬菜村內，該村落僅栽植各類有機蔬菜，若想前往餐廳，可乘船渡河，或搭上嘟嘟車穿梭小巷抵達，為進入餐廳營造一份獨有的儀式感。

▲▼Rêu Restaurants綠意環抱，並取用許多廢棄漁船舊木作為裝飾與建材。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳建築色彩繽紛，並結合會安漁村意象，使用漁船的舊木、瓷器的碎片、紅瓦的殘片成為建築一部分，為舊物賦予新生命；使用蔬菜幾乎來自村內，而其餘食材也盡可能取用越南出產，展現越南飲食文化之餘，透過縮短食材里程，以呼應日益重視的環境永續議題。

▲會安特有美食之一「白玫瑰」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「蜜烤雞肉」則是餐廳招牌菜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳提供多元料理。（圖／記者蔡玟君攝）

餐點方面，來到Rêu必點「白玫瑰」，白玫瑰是會安地區特有的美食之一，過去外國人到訪會安，覺得料理外觀宛如一朵玫瑰花而命名，餐點使用米粉皮包裹蝦肉、絞肉，並加入香料製成；「蜜烤雞肉」則是餐廳招牌菜，使用蜂蜜烤制，嫩度十足的肉香中帶點甜，「烤魷魚」更使用五種香料調味，每一口都能吃到豐富層次。

▲也可以體驗足浴按摩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼廚藝教室可以親手製作越南煎餅。（圖／記者蔡玟君攝）

Rêu Restaurants除了是座餐廳，也提供多元越南文化體驗，例如旅客可以享受足浴按摩，邊聽按摩師吟唱在地歌謠，邊欣賞鄉村風景；廚藝教室則在主廚的帶領下，親手製作越南煎餅，最後搭配生菜用米紙包起，吃起來超滿足。

▲手沖越南咖啡體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也可品嚐魚露咖啡搭配甜點。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳也提供手沖越南咖啡和品嚐魚露咖啡體驗，三層的魚露咖啡以玻璃杯盛裝，中間為原味阿拉比卡咖啡，表層則是帶有魚露的咖啡，每一口都有層次感，業者更推薦搭配草莓或芒果甜點一起享用，讓甜點能中和魚露帶來的魚腥味，進而達到一種味覺平衡體驗。

▲▼Rêu Restaurants 每一處都很好拍，用餐之餘，也別忘了拍照留念。（圖／記者蔡玟君攝）

用餐之餘，也推薦在餐廳內走走，每一棟建築皆有不同色彩，在綠意、花朵環繞下，交織成浪漫景象，使得每一處角落都成為拍照打卡的最好取景點。若想前往餐廳，建議事先上官網預約。