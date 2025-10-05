ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
峴港必吃米其林海鮮餐廳！世界最美沙灘大嗑螃蟹　眺蔚藍海景

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲峴港「美幸海鮮餐廳」（My Hanh Seafood）。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

提到峴港必去景點，當然不能錯過名列世界6大最美海灘的「美溪沙灘」。沿著海岸線餐廳林立，其中「美幸海鮮餐廳」（My Hanh Seafood）更是《2024越南米其林指南》的米其林入選餐廳，可以在此大嗑現流海鮮、火鍋，同時遠眺蔚藍海景。

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美幸海鮮餐廳用餐空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

「美幸海鮮餐廳」（My Hanh Seafood）自1991年開幕，座落於美溪沙灘上，過馬路就是峴港最熱鬧的區域之一。餐廳理念著重於自然、使用在地食材與新鮮，並透過餐點展現越南的生活文化。

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳料理大多使用在地食材。（圖／記者蔡玟君攝）

如餐廳海鮮大多來自越南洞海地區，且每天捕撈直送，讓顧客吃得到最新鮮的海味；而招牌之一的螃蟹來自會安，製作時加入羅望子，提取其天然酸味，不加入任何化學添加物，吃到最天然的風味。

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲烤生蠔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有火鍋搭配澎湃海鮮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

一顆顆肥美生蠔則使用大蒜、蔥、大豆油的傳統做法製作，餐廳表示，比起使用常見的奶油生蠔蓋過原有滋味，這種做法較為清爽。另一招牌菜火鍋則有不同湯頭，如傳統湯頭使用豬排骨燉8個小時以上，確保湯頭滋味；海鮮火鍋或素食湯頭，則會使用玉米來熬煮，以增加湯頭的甜度與味道的層次感，再搭配海鮮、米線、蔬菜，就能大飽口福。

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美幸海鮮餐廳半戶外座位，能邊用餐邊欣賞海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南峴港美幸海鮮餐廳My Hanh Seafood。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一旁就是美溪沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

「美幸海鮮餐廳」另一大優勢是位於美溪沙灘上，業者亦設有戶外座位區，讓旅客一邊享用新鮮海味，邊欣賞蔚藍海景，若吃飽喝足，也能直接走到沙灘上踏浪、拍照。

旅遊業者可樂旅遊觀察，現在旅客到越南玩不再只是走馬看花，隨著客製團需求增加，精緻、深度的旅遊方式更能滿足現代旅人，因此業者也積極開發在地資源，如米其林級餐廳、在地特色咖啡與餐廳與深度體驗，或與飯店合作新的團客用餐方式，提供旅人更多客製化選擇，玩出不一樣的越南。

