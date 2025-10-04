宜蘭冬山「11米Q版月球＋玉兔」免費拍　還有超萌柚子三兄弟

▲宜蘭冬山月亮什麼冬冬活動。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／宜蘭報導

今年中秋節，宜蘭冬山以充滿童趣的方式迎接滿月到來！冬山鄉公所在冬山車站前廣場推出《月亮什麼冬冬》中秋節主題裝置藝術，打造高達11公尺的Q版月球，搭配萌翻的玉兔、太空人與柚子三兄弟，讓整個車站前化身夢幻月球基地。活動期間，民眾只要與裝置藝術拍照打卡，即可至服務台兌換冬山鄉公所準備的好禮，包括1000台斤的冬山柚與500個限量帆布提袋，數量有限、送完為止。

▲▼Q版月球白天或夜晚都好拍。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

為迎接連假人潮，冬山鄉公所同步舉辦「蘭來秋嗨嗨」美食文創市集，於10月4日至6日連續三天熱鬧登場。市集共有近百攤美食與文創攤位進駐，現場還有冬山老街親子實境解謎遊戲及多場音樂表演，包含10月5日由小黎（大提琴）與小草（琵琶）帶來的中秋音樂會，以及10月6日曾士恆與泡芙的吉他彈唱演出，讓旅客在月光下感受最浪漫的秋夜氛圍。

▲▼冬山車站前廣場還有許多可愛造景。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

《月亮什麼冬冬》裝置展期自即日起至10月31日，燈光點亮時間為每日17:00至23:00，柚子兌換時間平日為17:00至22:00，假日則延長至早上8:00開始兌換。活動地點位於宜蘭縣冬山鄉中正路1號（冬山車站前廣場），現場設有無障礙廁所與尿布台，讓親子族群也能安心參與。

▲也能順遊冬山河舊河道。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

旅客可順遊周邊景點，如冬山河生態綠舟、冬山舊河道、冬山鄉政公園、冬山老街3D彩繪牆、冬山風箏館、珍珠休閒農業區及冬山伯朗大道等。開車族可利用冬山鄉公有停車場或冬山車站停車場（假日收費半小時30至50元），生態綠舟停車場則於每日17:00後免費開放。現場亦有翔鈺租車與冬山UNI自行車補給站提供租車服務，讓旅客輕鬆暢遊冬山。