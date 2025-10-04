ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北新板希爾頓周年優惠　Buffet餐廳雙人同行第2人半價

▲台北新板希爾頓酒店Buffet餐廳「悅．市集」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北新板希爾頓酒店迎來周年慶，10月31日前Buffet餐廳「悅．市集」雙人同行第2人半價，青雅中餐廳全新「嫣紅四人饗鵝宴」特價持續到明年6月30日。

「悅．市集」自助餐廳即日起至10月31日推出「雙人同行、第2人半價」周年慶優惠，平日每人平均餐費918元起，可品嚐「異國炙烤．風味巡旅」主題菜色，包括鳳梨B.B.Q.豬肋排、大漠風情香料燒烤羊肉飯等美味佳餚。

▲青雅中餐廳全新「嫣紅四人饗鵝宴」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

入選「台灣米其林指南」餐廳推薦的「青雅中餐廳」，10月15日起推出全新「嫣紅四人饗鵝宴」，包含潮州滷水鵝拼盤、招牌嫣紅鵝搭配九宮格盤、冰梅醬鵝腿、西湖翡翠梅肉羹、極品海蝦鵝掌煲、客家鵝絲炒粿條、生抽食蔬爆鵝件與鑲金雪茄炸春捲等。每套原價6680元+10%，10月15日起至2026年6月30日可享優惠價4788元+10%。

▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳「燉烤帶骨牛小排」。（圖／台北凱達大飯店提供）

另外，為搶攻雙十國慶連假聚餐商機，台北凱達百宴自助餐廳推出「美式肉食季」限定主題料理，端出超過10道的豪邁肉食佳餚，包括老饕最愛的「燉烤帶骨牛小排」、假日限定的「烤肉醬豬肋排」、外皮金黃酥脆的「美式炸雞佐蜂蜜芥末醬」、酸辣夠勁的「水牛城雞翅」、醇厚酒香的「紅酒燉牛頰」，以及經典的「炸魚薯條」與「迷你漢堡包」。

為了讓饕客能以高CP值盡情享受多元風味料理，百宴自助餐10月9日起推出現場餐券「買10送5」優惠，平均每張720元，平日午晚餐皆適用，假日則需加價200元。

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

