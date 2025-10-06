ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
春節加拿大追極光　早鳥優惠最高省8千

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

加拿大黃刀鎮是許多人心中的夢幻首選，這座小鎮被譽為「極光之都」，每年高達250個夜晚都有機會目睹極光。白天還可在雪原玩樂，狗拉雪橇、騎雪地摩托車、冰釣樣樣精彩。現在預約2/18春節出發的團體行程，第二人最高還能享有8,000元早鳥優惠，超划算！

春節加拿大追極光 早鳥優惠最高省8千（圖／shutterstock）

▲加拿大黃刀鎮極光之都，三晚夜觀極光。

極光的美，其實是一場來自大自然的奇蹟；當太陽噴發的帶電粒子與地球大氣分子在極地高空相遇，就會化為舞動的光彩。黃刀鎮正好位於極地沙漠地帶，氣候乾燥、少雲，加上冬夜漫長、光害低，讓目睹極光的機率大幅提升，幾乎就是一生必看的清單首選。在透明帳篷裡、喝著熱飲，不必吹風受凍，靜待夜空上演一場絢麗大秀，浪漫又難忘。

春節加拿大追極光 早鳥優惠最高省8千（圖／shutterstock）

▲隨成群雪橇犬飛奔在白雪森林間，讓人直呼過癮。

黃刀鎮的魅力不只在夜空，白天的雪地活動一樣精彩！冰釣是一大亮點，坐在厚厚冰面上垂釣，過程緊張又期待，等魚兒上鉤的瞬間就像開獎一樣刺激。狗拉雪橇也是必玩清單，一群毛茸茸的雪橇犬載著你飛奔穿越森林，耳邊只有犬吠和呼嘯的風聲，那種速度感讓人腎上腺素狂飆。再踩下雪地摩托車的油門，轟隆一聲衝進雪原，瞬間感覺把整片銀白天地踩在腳下，熱血又過癮。對來自亞熱帶的台灣人來說，對是截然不同的冬季體驗。

春節加拿大追極光 早鳥優惠最高省8千（圖／shutterstock）

▲蓋士鎮吐著白煙的古老蒸氣鐘，充滿懷舊氛圍。

旅程不只停留在雪地，還能轉換步調，感受加拿大另一種魅力。溫哥華以宜居聞名，漫步加拿大廣場，就能欣賞迷人的海港景色；來到蓋士鎮，看那座依然吐著白煙的古老蒸氣鐘，時光彷彿倒流回十九世紀。若想親近自然，景色優美的伊莉莎白女皇公園，還有空氣清新的史丹利公園都是好去處，讓人徹底放鬆。

春節加拿大追極光 早鳥優惠最高省8千（圖／shutterstock）

▲伊莉莎白女皇公園花木扶疏、景色優美。

搭乘星宇航空台北出發、經西雅圖轉飛溫哥華的航班，體驗先進的A350廣體客機，讓旅程有個美好的開始。結束加拿大旅程、回台前，還能順遊美國西雅圖，打卡太空針塔，華盛頓湖浮橋、華盛頓大學，甚至前往電影《西雅圖夜未眠》中男主角居住的湖屋所在地～聯合湖。極光與城市的混搭組合，讓這趟旅行不只夢幻，還充滿豐富層次。

春節加拿大追極光 早鳥優惠最高省8千（圖／shutterstock）

▲圖騰柱是加拿大原住民文化的象徵。

美好的出發，就從星宇航空開始！台北搭乘先進的A350廣體客機，經西雅圖轉飛溫哥華，旅程舒適展開。等加拿大行程結束，回台前還能順遊美國西雅圖，遠眺太空針塔，打卡華盛頓湖浮橋、華盛頓大學，甚至探訪電影《西雅圖夜未眠》裡的湖屋取景地——聯合湖。從極光到雪原，再到城市與電影場景，一趟旅行收集多種夢幻回憶。

春節加拿大追極光 早鳥優惠最高省8千（圖／shutterstock）

▲西雅圖遠眺太空針塔及城市天際線美景。

推薦行程：
●黃刀極光之都~三晚夜觀極光、《冰釣.狗拉雪橇.雪地摩托車》、遇見西雅圖9日
https://4ptour.com/tr04TZFFv
•出發日：2/18（春節保證出團），3/13
•第二人最高享8,000元優惠
•贈送行李吊牌、行李束帶、護照機票資料袋

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想
(02)2537-3088
http://www.4p.com.tw

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

3.5小時直飛關島　春節假期化身海島玩家

小資女圓夢遊歐冬季超優惠　長榮直飛4大城隨選暢遊

春節加拿大追極光　早鳥優惠最高省8千

峴港世界最美沙灘必吃米其林海鮮餐廳

台中超浮誇1公斤巨無霸燒肉盤！

陽台享受半露天溫泉池、台東翠綠山谷景

全台5家必比登牛肉麵一次看

2大速食店推89元銅板優惠

烏弄限時1天台灣原茶系列買1送1

