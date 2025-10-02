日本炸雞品牌KARAYAMA首度登台　第1家進駐桃機第二航廈

▲日本炸雞品牌「KARAYAMA」首度登台。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本豬排名店「吉豚屋」登台10年之際，台隆集團也引進其姊妹品牌「KARAYAMA」（東京淺草炸雞專門店），台灣首家分店將於10月3日進駐桃園機場第二航廈（管制區），未來將陸續在其他地區展店。

「KARAYAMA」在日本跟吉豚屋隸屬同一個餐飲集團，參考炸豬排店的炸物技術並加以改良，使用秘傳特製醬來醃漬，以數種精選醬油為基底，不使用大蒜與薑，充分引出雞肉的鮮甜。

除了日本，KARAYAMA在香港、泰國、菲律賓等地也有分店，全球總數達135家，今年首度來台，第一家分店進駐桃園機場第二航廈（管制區內），10月3日開幕。

▲南蠻炸雞定食。（圖／記者黃士原攝）

▲酥脆炸雞定食。（圖／記者黃士原攝）

台隆集團表示，KARAYAMA的經典炸雞解凍後，先將秘製醬汁反覆按摩進入雞肉，並靜置一整晚，讓醬香緩緩滲透到肉質纖維裡，油炸前裹上特殊炸粉。油炸過程中，還會特意撈起炸雞、讓它呼吸，達到外皮酥脆、內裡多汁。

▲親子丼。（圖／記者黃士原攝）

KARAYAMA主要供應酥脆、南蠻、赤辛、溫泉玉等4款炸雞定食，以及親子丼、滑蛋炸雞丼、溫泉炸雞丼3款丼飯，價格270元至350元，另有酥炸雞翅、炸雞軟骨、酥脆炸雞及脆薯4種單點菜色，價格60元至150元。

▲酥炸雞翅。（圖／記者黃士原攝）

▲日本炸雞品牌「KARAYAMA」菜單。（圖／記者黃士原攝）

慶祝KARAYAMA首度進駐台灣，吉豚屋特別推出全店同慶活動，10月3日至10月10日到門市（桃園機場店除外）外帶「日式唐揚炸雞」半公斤，可享優惠價399元（原價約76折），一次豪爽帶走16塊黃金酥脆的日式炸雞。

▲東京百年壽喜燒「日山」台灣首店10/7開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，「すき燒割烹日山」是東京壽喜燒代表性老舖，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，台灣首店進駐新光三越信義新天地A4館，10月7日正式開幕，和牛壽喜燒套餐每位1980元至4880元，即日起開放電話訂位。

有別於其他餐廳僅重在銘柄牛、產地，日山有一套自我鑑定標準，鑑定師在拍賣場必須「眼觀」和牛身形、油脂光澤，感受油質滑順度、肉質彈力等「觸感」，並在競標後於自家肉品分切工廠，經去骨、熟成、修清、真空包裝等9個工序才能空運直送到店。

▲日山台北店共4款壽喜燒割烹套餐（價格1980元至4880元）。（圖／記者黃士原攝）

日山台北店結合旬味割烹料理、精選和牛，打造「極上・日山」、「金賞・日山」、「回味・日山」，以及午間限定「日山・壽喜燒」共4款套餐（價格1980元至4880元），內容包含酒肴、先付、造里、燒皿、特品、吸物、甘味，以及壽喜燒。