CoCo仙草凍乳買1送1　日出茶太、翰林茶館推「無糖日」優惠

▲CoCo手作仙草凍乳今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者今（1）日祭出限時1天飲料優惠，包括CoCo手作仙草凍乳、翰林茶館純茶買1送1，日出茶太則可享7款茶飲買2送1。

CoCo今日好友日「大杯手作仙草凍乳買1送1」，2杯特價70元，單杯只要35元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

另外，整個10月再加碼推限時優惠，可享指定飲料任選2杯79元，品項包括「3Q奶茶（大杯）、粉角奶茶（大杯）、粉角檸檬冬瓜（大杯）」，只要線上領券即可使用，每人可領6張券共12杯。

▲日出茶太、翰林茶館祭出無糖日活動。（示意圖／記者蕭筠攝）

日出茶太、翰林茶館則祭出周三限定「無糖日」優惠，上午11時至晚上8時限時開跑，日出茶太可享「純茶買2送1」優惠，凡購買2杯大杯無糖純茶即送玉露春芽1杯，無糖純茶系列包括日曜紅茶、春摘翡翠、東方美人、極上烤茶、烏龍茶王、玉露春芽、金萱茶后，每人每日限購2組，含贈送飲品共6杯。

翰林茶館全門市（含翰林茶館、翰林茶棧）則精選「5款純茶買1送1」，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項。