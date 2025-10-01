ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花蓮海洋公園「12歲以下國慶寶寶免費」　還享一票玩兩天

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

10月連假接力登場，花蓮遠雄海洋公園攜手在地業者推出優惠活動。即日起至10月31日止，旅客憑今年花蓮縣/市住宿證明、訂房訂單，或花蓮賞鯨船票，即可以優惠價830元一票玩2天，此外，只要是12歲以下，且是10月出生的國慶寶寶，在一位大人陪同下出示證件可享免費入園。

此次花蓮遠雄海洋公園推出入園優惠，凡持2025年花蓮縣市住宿證明、訂房訂單或花蓮賞鯨船票，即可於園區網路商城購票享830元優惠，並可隔日免費再入園。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以一票玩2天。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著萬聖節即將到來，園內從即日起至11月2日同步舉辦年度「Halloween小鬼祭！」，打造沉浸式萬聖狂歡體驗。亮點包含每日限定的主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」，還有人氣角色「骷髏MAN」將驚喜現身探險島水族館，帶來每日兩場限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」，與魟魚、鯊魚互動上演趣味大鬧場景。

▲六福村今年推出全新《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》。（圖／業者提供）

▲六福村今年斥資打造全新亡靈終點站舞台，讓遊客體驗沉浸式恐懼氛圍。（圖／業者提供）

六福村則在今年推出全新《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》，斥資打造「亡靈終點站」互動舞台，加碼史詩級夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」。觀眾可在詭譎氛圍的廢棄校車場景中，享受環繞燈光特效，彷彿置身受詛咒的鬼鎮現場。

▲六福村今年推出全新《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》。（圖／業者提供）

今年還首次推出「禁忌獻祭VIP」票，每人加價999元即可坐進最接近亡靈的VIP保留席，感受芮妮與各種鬼怪明星近距離現身、伸手嚇人的瞬間；並獲得「腥伯爵辣雞堡套餐」與芮妮限定商品，帶回滿滿的驚嚇回憶。

不僅如此，全台唯一的解謎鬼屋「怨靈礦屋」亦成為熱點，遊客需和三五好友組隊，在昏暗的礦坑中解開謎題，並與「鬼娃芮妮」面對面，挑戰旅客膽量與智慧。

為了讓更多人加入萬聖節行列，今年六福村推出「墓碑鎮超會搭」變裝活動，參加者可透過變裝競賽贏得六福莊一泊二食住宿券、六福村年票等獎項。同時，即日起至11月20日，全身70%以上完成變裝，即可享599元入園優惠；想體驗午後氛圍，13:00後入園僅需699元；假日16:00後入園更能用499元星光票直奔夜間大秀。

關鍵字： 優惠快訊 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

