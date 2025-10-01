ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
冬季出國滿額送「國內4星飯店住宿券」　自由行、團體遊皆適用

▲即日起至10月13日推出「五福滿五萬，送您住一晚」優惠活動。（圖／五福旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻冬季出國旅遊商機，五福旅遊宣布即日起至10月13日推出「五福滿五萬，送您住一晚」優惠活動。凡購買11月1日至2026年1月23日出發之國外系列團體行程或自由行，單筆訂單滿5萬元即可獲贈星享道酒店集團聯合住宿券一張，滿10萬元送兩張，以此類推，預計將送出上千張住宿券。

▲▼高雄「旗津道沙灘酒店」；「旗津道沙灘酒店」水光客房。

交通部觀光署今年8月公布數據顯示，2024年國人國內旅遊達2.22億旅次，總支出突破5千億元，雙雙創下歷史新高，顯示民眾旅遊意願及消費力明顯回升。其中短時高頻、生活圈旅遊成為主流，一日遊更占比達75%。

▲亦可加價入住台中逢甲商圈的「享得道行旅」等其他房型。

五福旅遊希望藉由此次活動，鼓勵民眾把握年底至農曆春節前的出國機會，同時利用贈送的住宿券安排國內兩天一夜的輕旅行。星享道酒店集團聯合住宿券可於旗下四星級「文華道會館」（台中）或「旗津道沙灘酒店」（高雄）兌換雙人房平日一泊一食方案，亦可加價入住台中逢甲商圈的「享得道行旅」等其他房型。

▲東北藏王樹冰是亮點。

五福旅遊日本事業處副總經理蔡晏誠表示，冬季的銀白雪景深受台灣旅客喜愛，2025年冬季以日本北海道、東北行程最熱銷，其中合掌村點燈及東北藏王樹冰更是亮點。業者同時強調，春節連假前出國價格相對划算，推薦旅客選擇日韓賞楓、滑雪，或東南亞不到兩萬元起的行程。

▲日本白川鄉合掌村點燈。

此外，五福旅遊台灣旅遊事業處副協理蔡政諭指出，今年因匯率走勢與國際航點增加，民眾更傾向出國旅遊。不過，國旅營收仍仰賴企業客製化需求，五福後勤團隊具備規劃百人至千人規模員工旅遊、獎勵旅遊與家庭日活動的能力，企業包團已成為國旅營收的重要支柱。

▲台北國泰萬怡酒店原創IP主題房。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

▲▼台北國泰萬怡酒店首次配合萬豪旅享家，推出原創IP主題房。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

▲台北國泰萬怡酒店原創IP主題房。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

中秋、國慶假期接著來臨，若打算在國內玩，台北國泰萬怡酒店首次配合萬豪旅享家，從即日起推出兩大住房專案。一個是原創IP「親子豪友團」主題住房專案，入住即贈角色主題禮包一組，內含主題角色後背包、主題拼圖、主題貼紙，限時加贈親子皆能用的日本No.1全方位UV防禦專家 ANESSA 安耐曬水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠 90g一份。

而喜歡連假跑透透的旅客，則能體驗「怡房曬」住房專案，入住即可獲得價值1,740元的ANESSA安耐曬防曬禮包，含超人氣明星品金鑽防曬露5X 60ml及水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠90g各乙組，數量有限，訂完為止。

