聯合航空全新波音737 MAX 8機艙亮相　有藍牙連線、影集免費看

▲聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

聯合航空宣布，將全面汰換現有駐關島的波音737-800機隊，改由全新波音737 MAX 8執飛，進一步升級亞洲區域航線的旅客體驗，全新機上設計與服務也曝光，包括全面支援藍牙連線、更大的行李置物艙，並與Apple TV+合作，提供熱門影集免費觀看。

聯合航空是目前唯一在亞洲區域內擁有「台北—關島」及「高雄—東京成田」航線營運的美籍航空公司，兩條航線皆由駐點在關島的機隊負責營運。

▲▼聯合航空波音737 MAX 8機艙設計亮相。（圖／聯合航空提供）





為了提供旅客更好的飛行體驗，業者宣布改採全新波音737 MAX 8執飛。首架波音737 MAX 8預計於2026年2月抵達關島，並有全新艙內設計。機上共有166個座位，包括16個商務艙；每個座位均配備個人專屬螢幕，商務艙為13吋、經濟艙為10吋，支援16種語言、並免費提供1400部影音內容，還有Apple TV+熱門影集如《誠實診療室》、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》等免費觀看。

▲聯合航空波音737 MAX 8經濟艙在螢幕設有USB充電孔。（圖／聯合航空提供）

▲商務艙示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，每個座位均提供USB充電孔，艙內也全面支援藍牙連線，旅客可輕鬆使用無線耳機連接座椅螢幕。此外，機艙內提供付費 Wi-Fi、更大的行李置物艙空間容納每位旅客的登機箱、更多加長腿部伸展空間的座位，以及搭配LED燈光的明亮艙內氛圍，為旅客帶來更現代化的搭機體驗。



聯合航空也計畫於未來數年於全機隊導入Starlink無線網路，屆時，前程萬里飛行計劃（ MileagePlus）會員將可免費使用 Starlink來享受串流影音、線上購物、遊戲體驗等創新機上娛樂服務。

▲阿聯酋航空10月起禁止機上使用行動電源。（圖／阿聯酋提供）

而阿聯酋航空則從10月1日起規定，搭乘任何航班，都禁止在機上使用行動電源，且每位乘客僅可攜帶1個容量低於100瓦時（Wh）的行動電源，提醒旅客注意。

阿聯酋航空表示，近年來，使用行動電源的旅客人數大幅成長，導致全球航空業內與鋰電池相關的機上事故也隨之增加，透過禁止在機上使用行動電源，阿聯酋航空期望大幅降低相關風險。此外，將行動電源存放在機艙內易於取用的位置，也能讓受過訓練的機組人員在發生意外時迅速應對並撲滅火源。

▲阿聯酋航空除了機上禁用行動電源，也有攜帶數量規定。（圖／翻攝自阿聯酋航空官網）

從10月1日起搭乘阿聯酋航空所有航班，旅客都必須遵照以下6項規定，其中包括1項早已行之有年的規則，包括：

1.行動電源不得放入託運行李（原有規定）。

2.每位乘客僅可攜帶一個容量「小於100瓦時（Wh）」的行動電源。

3.禁止在機上使用行動電源為任何個人3C裝置充電。

4.禁止使用飛機電源為行動電源本身充電。

5.所有接受運輸的行動電源必須標示容量資訊。

6.行動電源不得放置於頭頂置物櫃，必須放在座位前方的置物袋或座位下方的包包中。

目前阿聯酋在台提供「台北－杜拜」天天直飛航線，自今年8月1日起更每日以波音777客機增設第二航班架次，故台灣飛杜拜，乘客除了選擇起飛時間外，還能在A380 與波音B777兩款旗艦廣體客機選擇自己喜歡的機型搭乘。

