大苑子「酪梨系列」回來了　台灣春烏龍中秋限定買1送1

▲大苑子酪梨系列回歸。（圖／大苑子提供，下同）

▲大苑子酪梨系列回歸。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接中秋節，鮮果手搖飲「大苑子」秋季限定「酪梨系列」強勢回歸，選用最營養水果酪梨結合手工布丁打造2款限定飲品，10月1日起正式上市；加碼於10月3日起祭出限時4天「台灣春烏龍買1送1」優惠，每店限量、售完為止。

大苑子「酪梨系列」將於10月1日起開賣，此次推出全新「許慶良酪梨布丁鮮奶」，把酪梨加入來自許慶良牧場的特A級鮮奶與手工布丁，打造出滑順濃郁、飽足感十足的健康系飲品，中杯售價80元，限於全台90間門市販售；「許慶良布丁鮮奶茶」則結合鮮奶茶，更添茶香味，大杯北部售價80元、中南部售價75元。

▲許慶良酪梨布丁鮮奶限於90間門市販售。

▲許慶良酪梨布丁鮮奶限於90間門市販售。

▲台灣春烏龍限時4天買1送1。

▲台灣春烏龍限時4天買1送1。

為歡慶中秋節，大苑子全門市10月3日至10月6日限時4天可享「大杯台灣春烏龍買1送1」優惠，每日每店限量100組，售完為止。

▲▼翰林茶館。（圖／翰林茶館提供）

▲日出茶太、翰林茶館祭出無糖日活動。（圖／翰林茶館提供）

另外，日出茶太、翰林茶館則祭出最新「無糖日」活動，即日起至12月31日期間每周三11時至晚上8時登場，日出茶太可享「純茶買2送1」優惠，凡購買2杯大杯無糖純茶即送玉露春芽1杯，無糖純茶系列包括日曜紅茶、春摘翡翠、東方美人、極上烤茶、烏龍茶王、玉露春芽、金萱茶后，每人每日限購2組，含贈送飲品共6杯。

翰林茶館全門市（含翰林茶館、翰林茶棧）則精選「5款純茶買1送1」，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項。

