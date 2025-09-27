北市10萬株「圓仔花、向日葵海」正盛開　地點、花期一次看

▲美堤河濱親水灣步道旁種有5萬多盆草花，吸引民眾前來賞花拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

趁好天氣賞花去！台北2處河濱公園均有花海綻放，其中，美堤河濱公園迎來野花系花海，粉紅雙色圓仔花、天使花、百日草等超過5萬盆草花盛開中，鋪蓋出夢幻且漸層的花毯，預計美到10月下旬。另一處向日葵花海在大佳河濱公園，4.5萬株光陽種燦爛盛放，觀賞期預估到10月中。

▲▼美堤河濱花海種植圓仔花、百日草與天使花，合計5萬多盆。（圖／記者彭懷玉攝）



美堤河濱公園

美堤河濱公園為北市第二波花海，賞花地點就位於親水灣步道旁綠地。逾5萬盆草花中，以1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花為主，拼湊出粉色系花毯，夢幻不已；為讓整體視覺效果不呆板，植栽以不同高度和層次做搭配，民眾可以步入曲線或塊狀花海內，拍出各種角度的照片，徜徉在水岸、樹影交織的迷人風光。

▲▼花海鄰近松山機場還能遠眺101大樓，是極佳的拍照聖地。（圖／記者彭懷玉攝）



除了可以單拍多層次花海，美堤河濱公園也鄰近松山國際機場，時不時掠過的飛機成為畫面中的配角，或是以台北101大樓、大直橋作為背景，增添構圖豐富度。不過，水利處指出，花海區日前有受颱風影響，需要整理、補植、清積水，目前是拉起封鎖線，預計最快下周二開放入內賞花，花期預估開放後到10月下旬（視花況而定）。

▲花海區目前暫時封閉，預計下周二再開放。（圖／記者彭懷玉攝）

大佳河濱公園

大佳河濱公園日前捎來向日葵滿開消息，引來眾多旅客搶拍，不過第一波、逾1500坪的橙花黑心與橙花黃心兩品種已陸續凋謝，接著在第二區迎來4.5萬株（占地約378坪）光陽種向日葵接棒，水利處表示，視天氣狀況，預計可盛放至10月中旬。

▲▼從基9號水門進入後，朝左邊噴泉方向即可看到花海。（圖／記者彭懷玉攝）



水利處說，今年不只增加向日葵種植面積，還有約2.2萬盆金針花，以及白、粉色百日草、黃波斯菊接續綻放，民眾從基9號疏散門進入，朝左邊噴泉方向即可看到花海，或定位「花博大佳河濱公園區」就能找到。

▲▼大佳河濱公園第二波「光陽種」向日葵達4.5萬株；黃波斯菊也綻放。（圖／記者彭懷玉攝）



美堤河濱公園

地點：美堤河濱親水灣步道旁綠地（基16號水門進入）

花期：即日起至10月下旬

交通：GOOGLE搜尋美堤河濱公園兒童遊戲場

大佳河濱公園

地點：花博大佳河濱公園區（基9號水門進入）

花期：即日起至10月中旬

交通：GOOGLE搜尋花博大佳河濱公園區