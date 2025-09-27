ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市10萬株「圓仔花、向日葵海」正盛開　地點、花期一次看

▲美堤河濱親水灣步道旁綠地種有1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花,美堤河濱花海,花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲美堤河濱親水灣步道旁種有5萬多盆草花，吸引民眾前來賞花拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

趁好天氣賞花去！台北2處河濱公園均有花海綻放，其中，美堤河濱公園迎來野花系花海，粉紅雙色圓仔花、天使花、百日草等超過5萬盆草花盛開中，鋪蓋出夢幻且漸層的花毯，預計美到10月下旬。另一處向日葵花海在大佳河濱公園，4.5萬株光陽種燦爛盛放，觀賞期預估到10月中。

▲美堤河濱親水灣步道旁綠地種有1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花,美堤河濱花海,花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼美堤河濱花海種植圓仔花、百日草與天使花，合計5萬多盆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲美堤河濱親水灣步道旁綠地種有1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花,美堤河濱花海,花海。（圖／記者彭懷玉攝）

美堤河濱公園
美堤河濱公園為北市第二波花海，賞花地點就位於親水灣步道旁綠地。逾5萬盆草花中，以1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花為主，拼湊出粉色系花毯，夢幻不已；為讓整體視覺效果不呆板，植栽以不同高度和層次做搭配，民眾可以步入曲線或塊狀花海內，拍出各種角度的照片，徜徉在水岸、樹影交織的迷人風光。

▲美堤河濱親水灣步道旁綠地種有1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花,美堤河濱花海,花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼花海鄰近松山機場還能遠眺101大樓，是極佳的拍照聖地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲美堤河濱親水灣步道旁綠地種有1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花,美堤河濱花海,花海。（圖／記者彭懷玉攝）

除了可以單拍多層次花海，美堤河濱公園也鄰近松山國際機場，時不時掠過的飛機成為畫面中的配角，或是以台北101大樓、大直橋作為背景，增添構圖豐富度。不過，水利處指出，花海區日前有受颱風影響，需要整理、補植、清積水，目前是拉起封鎖線，預計最快下周二開放入內賞花，花期預估開放後到10月下旬（視花況而定）。

▲美堤河濱親水灣步道旁綠地種有1.8萬盆圓仔花、2萬盆百日草，以及1.6萬盆天使花,美堤河濱花海,花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲花海區目前暫時封閉，預計下周二再開放。（圖／記者彭懷玉攝）

大佳河濱公園
大佳河濱公園日前捎來向日葵滿開消息，引來眾多旅客搶拍，不過第一波、逾1500坪的橙花黑心與橙花黃心兩品種已陸續凋謝，接著在第二區迎來4.5萬株（占地約378坪）光陽種向日葵接棒，水利處表示，視天氣狀況，預計可盛放至10月中旬。

▲大佳河濱公園接著在第二區迎來4.5萬株（大約378坪）光陽種向日葵接棒開花,向日葵,大佳河濱公園花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼從基9號水門進入後，朝左邊噴泉方向即可看到花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大佳河濱公園接著在第二區迎來4.5萬株（大約378坪）光陽種向日葵接棒開花,向日葵,大佳河濱公園花海。（圖／記者彭懷玉攝）

水利處說，今年不只增加向日葵種植面積，還有約2.2萬盆金針花，以及白、粉色百日草、黃波斯菊接續綻放，民眾從基9號疏散門進入，朝左邊噴泉方向即可看到花海，或定位「花博大佳河濱公園區」就能找到。

▲大佳河濱公園接著在第二區迎來4.5萬株（大約378坪）光陽種向日葵接棒開花,向日葵,大佳河濱公園花海。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼大佳河濱公園第二波「光陽種」向日葵達4.5萬株；黃波斯菊也綻放。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大佳河濱公園接著在第二區迎來4.5萬株（大約378坪）光陽種向日葵接棒開花,向日葵,大佳河濱公園花海。（圖／記者彭懷玉攝）

美堤河濱公園
地點：美堤河濱親水灣步道旁綠地（基16號水門進入）
花期：即日起至10月下旬
交通：GOOGLE搜尋美堤河濱公園兒童遊戲場

大佳河濱公園
地點：花博大佳河濱公園區（基9號水門進入）
花期：即日起至10月中旬
交通：GOOGLE搜尋花博大佳河濱公園區 

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 河濱公園 美堤河濱公園 大佳河濱公園 野花系花海 向日葵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【洪水瞬間侵襲】百歲人瑞在家中遭洪水淹死！　曾孫用監視器見最後一面「目睹滅頂」

推薦閱讀

18萬株花海提前報到！北市大佳河濱「向日葵開3成」　9月底最美

18萬株花海提前報到！北市大佳河濱「向日葵開3成」　9月底最美

紐西蘭自由行轉機注意事項一次看

紐西蘭自由行轉機注意事項一次看

療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！

療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！

北市2飯店周年優惠　爽吃島語自助餐

北市2飯店周年優惠　爽吃島語自助餐

台中新光三越餐飲優惠一次看

台中新光三越餐飲優惠一次看

板橋深夜現烤古巴三明治！

板橋深夜現烤古巴三明治！

北市2河濱「圓仔花、向日葵」綻放

北市2河濱「圓仔花、向日葵」綻放

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

速食店教師節連假優惠懶人包

速食店教師節連假優惠懶人包

台北「清真認證」穆斯林友善牛肉麵

台北「清真認證」穆斯林友善牛肉麵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

參觀養樂多製造生產線！

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

立法院必吃三寶美食之一！

佳德鳳梨酥解除「限購令」

7家飯店港點吃到飽懶人包

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

紐西蘭自由行轉機注意事項一次看

療癒沙灘咖啡吧隱身澎湖森林小徑！

北市2飯店周年優惠　爽吃島語自助餐

台中新光三越餐飲優惠一次看

板橋深夜現烤古巴三明治！

北市2河濱「圓仔花、向日葵」綻放

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

速食店教師節連假優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366