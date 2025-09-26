台灣人赴韓旅遊「免申請K-ETA」再延長　明年底前只需填入境卡

▲韓國政府延長台灣人免申請電子旅行授權系統（K-ETA）時間。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國政府宣布，延長台灣豁免申請電子旅行授權系統（K-ETA）時間至2026年12月31日，方便台灣人赴韓旅遊，也期望增進赴韓旅遊人次。

韓國政府從2023年起宣布只要持有台灣護照，即可不需申請電子旅行授權系統（K-ETA），原本只實施到2024年底，後延長至今年底，隨著時限將至，韓國政府再次宣布延長該優待政策至2026年底為止。

▲韓國入境示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

目前台灣人赴韓旅遊不需申請K-ETA，但在出發前72小時需填寫韓國電子入境卡（https://e-arrivalcard.go.kr/portal/main/index.do），上傳個人護照與旅行資訊，填寫完成後提交，並將最後顯示的QRcode或PDF檔截圖存於手機，於抵達韓國機場後向海關出示即可。如果提交後72小時內未入境，申報書則無效處理，需重新申報。

電子入境卡不需本人填寫，但申報內容視為本人填寫，若內容有誤則需承擔相關責任；14歲以下兒童必須由家人或其他監護人代為申報。而紙本電子入境卡仍會繼續提供，如果忘記上網填寫，也可向空服索取或抵達韓國的機場後填寫。

▲韓國自動通關SES。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，若已申請過K-ETA且還在效期內，還有申請過S.e.S自動通關的旅客，則不需要填寫韓國電子入境卡，機組人員、韓國公民也無需填寫。