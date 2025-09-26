ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大苑子熱賣18年「台灣鮮搾柳丁綠」回歸　加碼送10萬張抽獎券

▲▼大苑子熱賣18年的經典「台灣鮮搾柳丁綠」回歸。（圖／大苑子提供）

▲大苑子熱賣18年經典「台灣鮮搾柳丁綠」回歸。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

柳丁迎來盛產季節，鮮果手搖飲「大苑子」熱賣18年的經典「台灣鮮搾柳丁綠」宣布回歸，茉莉綠茶與現搾柳丁的組合，解渴又清爽，9月29日起於全門市上市。同步推出抽獎活動，最大獎祭出66杯台灣鮮搾柳丁綠免費喝、價值12000元的黃金金飾，限量10萬張送完為止。

大苑子秋冬限定「台灣鮮搾柳丁綠」回來了，嚴選台灣新鮮柳丁以100%台灣柳丁新鮮現搾，結合茉莉綠茶，口感酸甜適中、清爽順口，北部大杯售價75元、南部70元。

大苑子「喝台灣柳丁．幸運月月抽」活動，10月1日起至12月31凡於門市購買2杯台灣鮮搾柳丁綠即可獲得抽獎券，限量10萬張，且當月抽獎券未中獎可累積至下個月抽獎，10月頭獎為台灣鮮搾柳丁綠66杯免費送、11月頭獎為旺卡+儲值金6666元、 12月頭獎為價值12000元的黃金金飾，各抽出1名，詳細資訊可至官網查詢。

▲▼發發The Far Far Farm推濃韻焙金萱系列、全新周邊。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發The Far Far Farm推出全新濃韻焙金萱系列。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

另外，發發The Far Far Farm也推出全新「濃韻焙金萱系列」，一共有4款限定飲品，包括「焙金萱優格」是招牌優格結合焙金萱，微酸乳香中帶有清新茶香，售價85元；「焙金萱西西里」則是焙金萱搭配新鮮檸檬汁，售價55元；「焙金萱輕奶茶」是牛奶與濃韻焙金萱的組合，售價55元；還有純茶「濃韻焙金萱」，售價45元。

▲▼發發The Far Far Farm推濃韻焙金萱系列、全新周邊。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲同步推出4款全新周邊。

發發吉祥物也宣布增添新成員「鴨嘴獸」，首波推出「鴨嘴獸針織包」，售價188元，還有「鴨嘴獸公仔杯套提袋」售價388元、「奇異鳥與鴨嘴獸別針組」售價199元及「發發壓克力吊飾」售價99元，全門市限量販售、售完為止。

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯

大苑子熱賣18年台灣鮮搾柳丁綠回歸

