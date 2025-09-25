ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

發發開賣全新「濃韻焙金萱系列」　還有4款限量周邊

▲▼發發The Far Far Farm推濃韻焙金萱系列、全新周邊。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發推出全新濃韻焙金萱系列。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」以濃韻焙金萱為主角推出全新系列飲品，包括搭配優格、西西里、奶茶等組合都有，即日起於全門市上市。加碼推出全新吉祥物「鴨嘴獸」以及4款限量周邊。

發發推出全新「濃韻焙金萱系列」，一共打造4款限定飲品，包括「焙金萱優格」是招牌優格結合焙金萱，微酸乳香中帶有清新茶香，售價85元；「焙金萱西西里」則是焙金萱搭配新鮮檸檬汁，售價55元；「焙金萱輕奶茶」是牛奶與濃韻焙金萱的組合，售價55元；還有純茶「濃韻焙金萱」，售價45元。

▲▼發發The Far Far Farm推濃韻焙金萱系列、全新周邊。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲全新周邊限量販售。

發發吉祥物也宣布增添新成員「鴨嘴獸」，首波推出「鴨嘴獸針織包」，售價188元，還有「鴨嘴獸公仔杯套提袋」售價388元、「奇異鳥與鴨嘴獸別針組」售價199元及「發發壓克力吊飾」售價99元，全門市限量販售、售完為止。

▲▼特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供）

▲特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供，下同）

「特．好喝」跨界找來電競龍頭「Razer」合作，以Razer品牌經典色綠、黑做為發想推出「曜黑抹茉」系列，一共有3款飲品選擇，「抹茉輕潤奶」選用微苦抹茶搭配絲滑奶香，售價80元起；「抹茉窨蘊厚潤奶」使用抹茶鮮奶加入滑嫩仙草，售價65元；「抹茉芭檸」則是酸香檸檬與抹茶的組合，售價80元。

▲▼特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供）

▲此次聯名更推出大杯限量杯身、2款周邊。

此次更推出大杯限量杯身，使用Razer經典三頭蛇標誌設計結合綠黑品牌代表色，低調又時尚；以及2款限量周邊，即日起搶先祭出「雷雕LOGO不鏽鋼冰塊（2種款式隨機贈送）」，只要購買曜黑抹茉系列且單筆消費滿299元即可獲得；9月19日起再推「聯名飲品保冷袋」，凡購買2杯曜黑抹茉系列或單筆消費滿149元即可獲得，售完為止。

為歡慶新品上市，聯名活動期間凡購買Razer特調曜黑抹茉系列即可獲得抽獎券1張，須於10月25日前完成線上登錄，就有機會把總價值高達15萬元的Razer精選周邊商品帶回家，共抽出10位幸運兒。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲.發發The Far Far Farm 特．好喝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【奇蹟獲救】夫妻受困72小時 高雄特搜隊衝進泥巴堆救人！

推薦閱讀

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

肯德基47折神券限時9天快閃

肯德基47折神券限時9天快閃

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台快閃

京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台快閃

TECH WORLD館獲世博會奧林匹克評選　獲最佳展覽或展示獎銅獎

TECH WORLD館獲世博會奧林匹克評選　獲最佳展覽或展示獎銅獎

添好運港點吃到飽10月再登場

添好運港點吃到飽10月再登場

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

堰塞湖溢流再掀花蓮飯店退訂潮

堰塞湖溢流再掀花蓮飯店退訂潮

發發開賣全新濃韻焙金萱系列

發發開賣全新濃韻焙金萱系列

新北濕地藝術季賞14作品、聽現場表演

新北濕地藝術季賞14作品、聽現場表演

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

堰塞湖溢流再掀花蓮飯店退訂潮

參觀養樂多製造生產線！

佳德鳳梨酥解除「限購令」

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

住河景飯店賞「淡江大橋+跨年煙火」

台中CP值燒肉吃到飽600有找！

新景點「台中綠美圖」10/28試營運

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

十二廚韓國美食節登場

7家飯店港點吃到飽懶人包

熱門行程

最新新聞更多

奧萬大部落楓采音樂會11月首周末登場

肯德基47折神券限時9天快閃

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台快閃

TECH WORLD館獲世博會奧林匹克評選　獲最佳展覽或展示獎銅獎

添好運港點吃到飽10月再登場

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

堰塞湖溢流再掀花蓮飯店退訂潮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366