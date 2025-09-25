發發開賣全新「濃韻焙金萱系列」　還有4款限量周邊

▲發發推出全新濃韻焙金萱系列。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

主打優格飲的手搖飲品牌「發發The Far Far Farm」以濃韻焙金萱為主角推出全新系列飲品，包括搭配優格、西西里、奶茶等組合都有，即日起於全門市上市。加碼推出全新吉祥物「鴨嘴獸」以及4款限量周邊。

發發推出全新「濃韻焙金萱系列」，一共打造4款限定飲品，包括「焙金萱優格」是招牌優格結合焙金萱，微酸乳香中帶有清新茶香，售價85元；「焙金萱西西里」則是焙金萱搭配新鮮檸檬汁，售價55元；「焙金萱輕奶茶」是牛奶與濃韻焙金萱的組合，售價55元；還有純茶「濃韻焙金萱」，售價45元。

▲全新周邊限量販售。

發發吉祥物也宣布增添新成員「鴨嘴獸」，首波推出「鴨嘴獸針織包」，售價188元，還有「鴨嘴獸公仔杯套提袋」售價388元、「奇異鳥與鴨嘴獸別針組」售價199元及「發發壓克力吊飾」售價99元，全門市限量販售、售完為止。

▲特．好喝跨界找來電競龍頭「Razer」合作聯手推出「曜黑抹茉」系列。（圖／特．好喝提供，下同）

「特．好喝」跨界找來電競龍頭「Razer」合作，以Razer品牌經典色綠、黑做為發想推出「曜黑抹茉」系列，一共有3款飲品選擇，「抹茉輕潤奶」選用微苦抹茶搭配絲滑奶香，售價80元起；「抹茉窨蘊厚潤奶」使用抹茶鮮奶加入滑嫩仙草，售價65元；「抹茉芭檸」則是酸香檸檬與抹茶的組合，售價80元。

▲此次聯名更推出大杯限量杯身、2款周邊。

此次更推出大杯限量杯身，使用Razer經典三頭蛇標誌設計結合綠黑品牌代表色，低調又時尚；以及2款限量周邊，即日起搶先祭出「雷雕LOGO不鏽鋼冰塊（2種款式隨機贈送）」，只要購買曜黑抹茉系列且單筆消費滿299元即可獲得；9月19日起再推「聯名飲品保冷袋」，凡購買2杯曜黑抹茉系列或單筆消費滿149元即可獲得，售完為止。

為歡慶新品上市，聯名活動期間凡購買Razer特調曜黑抹茉系列即可獲得抽獎券1張，須於10月25日前完成線上登錄，就有機會把總價值高達15萬元的Razer精選周邊商品帶回家，共抽出10位幸運兒。