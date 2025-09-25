快訊／薰衣草森林尖石店熄燈前「免費開放」！邀粉絲一同謝幕

▲薰衣草森林尖石店「繡球花大賞」。（資料照／薰衣草森林提供）



記者彭懷玉／台北報導

薰衣草森林尖石店將在9月29日熄燈，結束21年的開業光陰，原先比照新社店推出「姓名對對碰」免費入園活動，然而，今稍早官方粉專宣布，為了回應粉絲熱情，薰衣草森林尖石店將從今（25日）起至29日「全面開放」，邀老朋友、新朋友一同為園區謝幕。

▲薰衣草森林尖石店將從今（25日）起至29日「全面開放」。（圖／薰衣草森林提供）



薰衣草森林尖石店歇業消息自月中即不斷在社群上發酵，集團便於16日發布聲明證實此事，令大批網友表達錯愕與不捨，隨即薰衣草森林集團也推出姓名中「薰衣草森林」五字任一字，即可免費入園活動。

▲薰衣草森林每年6月中迎來「繡球花大賞」。（資料照／薰衣草森林提供）



業者今稍早於粉專上說明，近日尖石店園區裡充滿熟悉的身影，一起回味美好的時光，也因為希望大家都可以回味記憶，從今（25日）起至29日，尖石店將改為全面「免費入園」，歡迎新舊朋友把握最後時光，到園區散散步、拍拍照，陪伴尖石店一起謝幕。

業者指出，最後一天營業日沒有規劃額外的活動，因近日人潮眾多，建議選擇上午時段前來，可避開尖峰人潮，更能自在享受這片森林的美好。若打算用餐的旅客，建議提早來現場進行候位；若因現場人流管控需要稍作等待，還請大家多體諒。由於上山車輛可能較多，也請務必小心駕駛。