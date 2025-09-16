ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／21年回憶掰！薰衣草森林尖石店9/29熄燈　同音字免費入園

▲薰衣草森林即日起至6/19迎來「繡球花大賞」,薰衣草森林尖石店。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林尖石店將於9月29日畫下句點。（圖／薰衣草森林提供）

記者彭懷玉／台北報導

近日薰衣草森林新竹尖石店月底歇業消息在網上發酵，對此，薰衣草森林集團證實，旗下新竹尖石店將於9月29日畫下句點。同時，尖石店延續新社店「姓名對對碰」免費入園活動，邀請旅客趁熄燈前再訪，重溫森林香氣與紫色花海魅力。

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠。（圖／業者提供）

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園，現優惠也延續至尖石店。（圖／薰衣草森林提供）

為感謝各界的愛戴，自9月17日至9月30日，只要姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園薰衣草森林新社店及尖石店。其中，尖石店最終營業日為9月29日。

▲薰衣草森林尖石園區6月多了全新體驗空間「野宴」，共有一頂白色大帳篷、兩張折疊式吊床。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林尖石園區體驗空間「野宴」。（圖／薰衣草森林提供）

自從消息傳出，大票網友直呼不捨，感嘆是「時代的眼淚」、「好可惜，這裡有好多回憶」、「好可惜喔，很喜歡這樣用心美麗的地方，薰衣草真的很美」、「從創始店開始，24年承載了無數創始人與訪客的回憶」、「什麼我的滿滿回憶沒了！薰衣草冰淇淋和餅乾好吃欸」、「薰衣草森林 審計新村店、心之芳庭、薰衣草森林新竹尖石店，嗚嗚...一間一間關」。

薰衣草森林自2001年在台中新社創立第一家店，開啟台灣「森林系」休閒風潮，之後拓展新竹尖石與苗栗明德等據點（明德店已於2019年結束營業）。新竹尖石店成立於2004年，曾因租約到期於2017年休園，2018年重啟營運。不料，業者今證實，尖石店將於今年9月底正式劃下句點，結束21年的光陰。

未來，民眾還能到薰衣草森林新社店，以及明年見客的心之芳庭南投九九峰園區，體驗森林的療癒氛圍。

薰衣草森林聲明全文：
薰衣草森林集團宣布，旗下薰衣草森林新竹尖石店將於 2025 年 9 月 29 日結束營業。多年來承蒙顧客與合作夥伴的支持與喜愛，在尖石店留下許多珍貴回憶。

為感謝各界的愛戴，自 9 月 17 日至 9 月 30 日只要姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園薰衣草森林新社店及尖石店。其中，尖石店最終營業日為 9 月 29 日。誠摯邀請大家走一趟，體驗森林的療癒氛圍。

未來，薰衣草森林將持續深耕，並在 台中新社店及預計 2026 年開幕的 南投九九峰園區，持續傳遞「療癒與幸福」的品牌理念。

薰衣草森林集團
2025.09.16

關鍵字： 新竹旅遊 尖石鄉旅遊 薰衣草森林新竹尖石店 薰衣草森林 熄燈 停業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

推薦閱讀

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

旅遊電商推買飯店送飯店

旅遊電商推買飯店送飯店

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

陽明山「賞芒小旅行」9/15起開放報名

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

15元滷肉飯隱身萬華老市場

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

欣葉日本東北美食吃到飽今日登場

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場

熱門行程

最新新聞更多

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

旅遊電商推買飯店送飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366