獨／21年回憶掰！薰衣草森林尖石店9/29熄燈　同音字免費入園

▲薰衣草森林尖石店將於9月29日畫下句點。（圖／薰衣草森林提供）



記者彭懷玉／台北報導

近日薰衣草森林新竹尖石店月底歇業消息在網上發酵，對此，薰衣草森林集團證實，旗下新竹尖石店將於9月29日畫下句點。同時，尖石店延續新社店「姓名對對碰」免費入園活動，邀請旅客趁熄燈前再訪，重溫森林香氣與紫色花海魅力。

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園，現優惠也延續至尖石店。（圖／薰衣草森林提供）



為感謝各界的愛戴，自9月17日至9月30日，只要姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園薰衣草森林新社店及尖石店。其中，尖石店最終營業日為9月29日。

▲薰衣草森林尖石園區體驗空間「野宴」。（圖／薰衣草森林提供）



自從消息傳出，大票網友直呼不捨，感嘆是「時代的眼淚」、「好可惜，這裡有好多回憶」、「好可惜喔，很喜歡這樣用心美麗的地方，薰衣草真的很美」、「從創始店開始，24年承載了無數創始人與訪客的回憶」、「什麼我的滿滿回憶沒了！薰衣草冰淇淋和餅乾好吃欸」、「薰衣草森林 審計新村店、心之芳庭、薰衣草森林新竹尖石店，嗚嗚...一間一間關」。

薰衣草森林自2001年在台中新社創立第一家店，開啟台灣「森林系」休閒風潮，之後拓展新竹尖石與苗栗明德等據點（明德店已於2019年結束營業）。新竹尖石店成立於2004年，曾因租約到期於2017年休園，2018年重啟營運。不料，業者今證實，尖石店將於今年9月底正式劃下句點，結束21年的光陰。

未來，民眾還能到薰衣草森林新社店，以及明年見客的心之芳庭南投九九峰園區，體驗森林的療癒氛圍。

薰衣草森林聲明全文：

薰衣草森林集團宣布，旗下薰衣草森林新竹尖石店將於 2025 年 9 月 29 日結束營業。多年來承蒙顧客與合作夥伴的支持與喜愛，在尖石店留下許多珍貴回憶。



為感謝各界的愛戴，自 9 月 17 日至 9 月 30 日只要姓名中有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園薰衣草森林新社店及尖石店。其中，尖石店最終營業日為 9 月 29 日。誠摯邀請大家走一趟，體驗森林的療癒氛圍。



未來，薰衣草森林將持續深耕，並在 台中新社店及預計 2026 年開幕的 南投九九峰園區，持續傳遞「療癒與幸福」的品牌理念。



薰衣草森林集團

2025.09.16